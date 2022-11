Lo que se sabe del accidente de tren en Santiago de Compostela

El tren, que viajaba de Madrid a Ferrol con unos 220 pasajeros, se descarriló cerca de Santiago de Compostela el miércoles a las 20:41 hora local.



A la teoría del exceso de velocidad se suma lo que observadores han denominado como una curva pronunciada en un tramo en el que la velocidad permitida es de 80 kilómetros por hora.



¿Qué dijo el maquinista?De acuerdo con Rafael Catalá, secretario de Estado de Infraestructuras, el maquinista resultó herido y como el resto de las víctimas fue llevado a un centro de salud para ser atendido.



"Descarrilé, qué le voy a hacer, qué voy a hacer"



Maquinista del tren



"De momento no se ha tomado declaración", indicó el funcionario en conversación con la Cadena Ser de España.



El secretario general del sindicato de maquinistas de Renfe, Juan Jesús García Fraile, le dijo a la emisora -según reportó la agencia de noticias EFE- que el conductor del tren estaba sedado y que esperaban hablar con él a lo largo de la mañana.



Sin embargo, la prensa española ha difundido comentarios que habría hecho el conductor, de quien se ha informado que tiene 13 años de experiencia.



"El maquinista que conducía el tren (…) manifestó de forma contundente en una conversación telefónica tras el accidente: 'Descarrilé, qué le voy a hacer, qué voy a hacer'", informó Televisión Española (TVE).



Dichas fuentes le explicaron a la agencia de noticias que después del accidente, el conductor del tren admitió también que iba a esa velocidad "en una conversación que mantuvo con el delegado del Gobierno en Galicia (Samuel Juárez)".



Sin embargo, Juárez le negó "tajantemente" a TVE que el tren entrara en la curva a esa velocidad.



El periódico El País también cita fuentes de la investigación para reproducir una narración de lo ocurrido por el conductor.



"A través de la radio con la que se comunica con la estación, cuando aún no sabía siquiera si había fallecidos, hizo un relato de lo que acababa de suceder. Expresó que le dolía la espalda y las costillas y que no podía salir. '¡Somos humanos! ¡Somos humanos!', repetía. 'Espero que no haya muertos porque caerán sobre mi conciencia'", señala en su página web El País.



¿Una curva muy difícil?Las señales ferroviarias de la zona donde ocurrió el accidente no permiten sobrepasar los 80 kilómetros por hora.



Expertos aseguran que los trenes que llegan al punto donde se produjo el descarrilamiento inician el proceso de desaceleración no sólo porque se acercan a un casco urbano, sino porque al parecer se trata de una curva muy difícil.



Sin embargo, las autoridades desconocen que se trate de una curva complicada.



"No contamos con ningún informe técnico que identifique esa singularidad, esa complejidad, de ese tramo", le dijo Catalá a la Cadena Ser.



Sistema de señalización y seguridad ferroviaria en la miraSegún expertos, el sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) es el sistema de seguridad ferroviaria más usado en todo el mundo. Se trata del sistema que está en toda la red ferroviaria de España y de Europa.



El ERTMS (European Rail Traffic Management System o Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo) es un sistema mucho más avanzado, propio de los trenes de alta velocidad, que dispone de un sistema de frenado automático en caso de que el tren supere la velocidad permitida. Ese sistema está instalado en las líneas ferroviarias más modernas de España.



El sitio web español 20minutos.es explica que ambos sistemas detectan mediante balizas la velocidad a la circulan los trenes en determinados puntos de la vía. "El ASFA digital tiene unas prestaciones menores que el ERTMS y se utiliza en las líneas convencionales".



El tramo que usó el tren siniestrado cuenta con los dos sistemas de seguridad. Pero el lugar donde ocurrió el accidente es una zona de transición entre la línea de velocidad alta y la línea convencional, que cuenta con el sistema ASFA.



"El sistema de seguridad que viene hasta 3 o 4 kilómetros antes es el ERTMS y después pasa al ASFA digital que en sí mismo es un sistema seguro. No podemos pensar que el modelo ferroviario es inseguro. Es verdad que no es tan avanzado como el ERTMS, pero tampoco puede ser causa en sí mismo del accidente", indicó Miguel Ángel Cilleros, secretario general de la Federación de Transportes de UGT y miembro del Consejo de Administración de Renfe, a la Cadena Ser.



¿Fue el exceso de velocidad?



Pese a los supuestos comentarios hechos por el conductor, Cilleros pidió cautela a la hora de vincular el exceso de velocidad con el accidente.



"Tenemos que esperar el final de la investigación y sobre todo, estoy convencido de que cuando hay accidentes de estas características, no sólo se trata de un problema. Puede coincidir más de un problema en este accidente", indicó el funcionario en conversación con la Cadena Ser.



"No sabemos qué ha podido pasar, pero teóricamente es más de una cosa, una suma de circunstancias", indicó García Fraile.



¿Un agente externo pudo haber sido la causa?Aunque las autoridades son muy cautelosas a la hora de hablar sobre lo que desencadenó el accidente y han pedido que se espere por los resultados de las investigaciones, el ministerio del Interior ha descartado la hipótesis de un atentado.



"Un portavoz de interior ha afirmado que se trata de un accidente y que no caben por tanto otras hipótesis", informó la Cadena Ser.



El delegado del Gobierno en Galicia les informó a periodistas que no hay indicios de que haya sido una causa externa.



¿Qué ha dicho la empresa ferroviaria?La empresa Renfe dijo en un comunicado emitido a través de su página web que el tramo en el que se produjo el accidente pertenece a la Línea de Alta Velocidad Ourense-Santiago-A Coruña, que comenzó a prestar servicio en diciembre de 2011.



"Técnicos de Adif y Renfe se han desplazado hasta el lugar del siniestro para colaborar en las labores de rescate de las víctimas, así como para proceder a la reparación y recuperación de la línea lo más pronto posible. Ambas compañías colaboran en la investigación para esclarecer las causas del siniestro, al tiempo que trasladan a los familiares de las víctimas sus condolencias y máxima solidaridad", indicó la empresa.



La compañía informó que no tiene conocimiento de que el tren, que tiene ocho vagones, presentara una falla.



¿Cuándo se sabrá lo que pasó?El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, informó que hay dos investigaciones en curso: una judicial y otra que realiza la Comisión de Accidentes Ferroviarios.



Expertos aseguran que la causa o las causas del accidente se podrán saber en cuestión de días.