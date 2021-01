Los afroamericanos ven a Tiger Woods como un héroe: Pete McDaniel

Tiger es un documental de dos partes que ofrece una mirada reveladora sobre el ascenso, la caída y el regreso épico del ícono mundial Tiger Woods. La serie pinta una imagen íntima del prodigio cuya dedicación y obsesión con el juego del golf no solo llevó su fama y éxito a nuevas alturas, sino también por un camino oscuro y en espiral que finalmente lo llevó a un regreso deportivo legendario, que culminó con su victoria. en el Masters 2019.

Muchos dicen que a Tiger Woods no le gustó su documental, y ante esto Pete McDaniel, amigo de familia, indicó en La W que “no he hablado con él, solo he escuchado rumores y espero que lo haya visto para que se dé cuenta que retara muy bien su vida”.

También, habló sobre la influencia de la raza en Estados Unidos, indicando que “de eso no hay duda, Woods fue tratado con varios estándares y al ser un atleta negro influyó”.

Además, dijo que cree que el padre de Woods “iba a estar contento con cualquier decisión de profesión que Tiger quisiera tener”.

Frente a la presión que Tiger vivió, explicó que “no hay duda que Tiger recibió mucha presión, incluso su papá lo presionó porque quería que él fuera el mejor, quería un estándar de vida perfecta que nadie puede vivir”.

Finalmente dijo que los “afroamericanos lo ven como un héroe y ha dejado un gran legado en la comunidad”.