Los castigos más extremos que han aplicados las autoridades por violar la cuarentena

El coronavirus nos encerró a casi todos los ciudadanos del mundo en nuestras casas. En la mayoría de las naciones se tuvo que imponer un aislamiento obligatorio para evitar el contagio masivo del virus que se originó en China.

A pesar de que es una medida que busca cuidar de la salud de las personas, muchos ciudadanos han sido inconscientes y aun sin tener motivos para salir, han violado la cuarentena. A raíz de esto, las autoridades de diferentes lugares del mundo han tenido que aplicar castigos tanto creativos como extremos y agresivos, estos son algunos:

India

Se han conocido videos de las autoridades castigando a las personas que se han saltado el confinamiento con palizas y flexiones en mitad de la calle.

Police in India are literally slapping sense into citizens to respect the quarantine: pic.twitter.com/pMF9868eIN

También, en este país castigaron de una manera muy particular un grupo de turistas que luego de ser atrapados en las calles de Rishikesh tuvieron que hacer 500 planas que decían “No he respetado las reglas del confinamiento, lo siento”.

Filipinas

El presidente de este país, Rodrigo Duterte, dijo que quien viole la cuarentena y le cause problemas a la policía puede morir. "Mis órdenes son para la policía y el ejército: si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar" dijo en un discurso televisado.

Además, en una de las ciudades de este país las autoridades encerraron a cinco jóvenes en una jaula.

Police and local officials have confined those arrested to dog cages and forced them to sit in the midday sun as punishment, among other abuses, @HRW said.



Philippines: Curfew Violators Abused | Human Rights Watch https://t.co/FUlad1iyqC pic.twitter.com/MydGWBz76w