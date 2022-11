Los ministros de Exteriores de la UE abordarán la situación de Venezuela y Cuba

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) debatirán el lunes las relaciones con Latinoamérica y el Caribe, con especial atención a Venezuela y Cuba, además de otros asuntos, como la complicada situación en Yemen y el posible apoyo a Libia cuando se cree un gobierno de unidad nacional.



Los titulares de la diplomacia europea mantendrán una "discusión general" sobre cómo intensificar los vínculos políticos y la cooperación económica con los países de Latinoamérica y el Caribe, un debate que tiene por objeto, aunque no exclusivamente, ayudar a preparar la cumbre UE-CELAC que tendrá lugar los próximos 10 y 11 de junio en Bruselas.



En particular, se hablará de la manera en que la UE puede desarrollar la cooperación con los países de la región, para combatir desafíos comunes, desde el tráfico de drogas y personas a la lucha contra el cambio climático, indicaron fuentes europeas.



En ese debate se espera que se hable en particular de la situación en Venezuela, Cuba y probablemente Colombia, según explicaron fuentes diplomáticas.



En el caso de Venezuela, los titulares de Exteriores harán un llamamiento a ese país para que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, aunque no habrá conclusiones formales al respecto.



El Consejo se pronunciará sobre el tema después de que algunas instituciones, como el Parlamento Europeo (PE), se hayan posicionado igualmente en contra de la represión a las libertades en Venezuela y hayan denunciado vulneraciones de derechos fundamentales.



Durante el debate del lunes se espera que el ministro español José Manuel García-Margallo dé cuentas de las tensiones diplomáticas con el Gobierno de Nicolás Maduro y pueda pedir expresiones de solidaridad.



Las relaciones de España y Venezuela volvieron esta semana a enturbiarse al convocar ambos Gobiernos a sus respectivos embajadores para presentar sus quejas por los "insultos" contra España del mandatario venezolano, quien antes había tachado al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de "racista".



El desencadenante fue la aprobación de una resolución del Congreso de los Diputados a favor de la liberación "inmediata" del líder opositor Leopoldo López; del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y de otros políticos de ese país encarcelados por el Gobierno de Maduro, acuerdo pactado por los partidos Popular (PP) y Socialista (PSOE) que el gobernante criticó y dijo que se prepararía para "dar la batalla" a Madrid.



Por otro lado, el deshielo de las relaciones con Cuba se tratará también en el Consejo del lunes.



Desde el inicio de las negociaciones de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre ambas partes en abril del año pasado, han tenido lugar tres rondas de trabajos y recientemente se acordó acelerar los esfuerzos para concluir un pacto de aquí a finales de año.



Sin embargo, fuentes diplomáticas descartaron que ese acuerdo se pueda cerrar en la cumbre entre la UE y CELAC el próximo junio, a la que aún no se sabe si asistirá el presidente cubano, Raúl Castro.



Todos los países "coinciden en que se empiezan a dar las condiciones" para que hayan acuerdo de cooperación con La Habana, según las fuentes.



Por su parte, la Comisión Europea ratificó hace unos días su intención de impulsar una nueva relación política con Cuba durante la visita a Bruselas el próximo miércoles del canciller cubano, Bruno Rodríguez.



Por otro lado, es probable que se mencione en el Consejo el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc.



Otro tema que se debatirá, durante el almuerzo de los ministros, será la preocupante situación en Yemen, sobre la que se aprobarán unas conclusiones, expresando apoyo a los esfuerzos liderados por la ONU para reiniciar las negociaciones.

El conflicto se ha intensificado en los últimos meses en Yemen, donde el movimiento chií de los hutíes prosigue su ofensiva mientras las fuerzas árabes bombardean posiciones de los rebeldes.



También en el almuerzo se hablará de los últimos avances en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Además, los ministros discutirán el posible apoyo a Libia una vez se logre crear un gobierno de unidad nacional en el país y se hayan puesto en marcha las condiciones de seguridad necesarias.