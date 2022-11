Los socialistas españoles piden dimisión de Rajoy por escándalo corrupción

El secretario general del PSOE y líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abandone el cargo debido al caso de corrupción que afecta al gubernamental Partido Popular por supuestos pagos ocultos a sus dirigentes.

Para Rubalcaba, Rajoy es "un lastre" y "no puede dirigir nuestro país en un momento tan delicado como este".



Rajoy "lejos de ser una solución" para los problemas de España "se ha convertido en un problema más" y por ello "le pedimos que abandone la presidencia del Gobierno", agregó.



El líder de la oposición lo señaló así en una rueda de prensa en la sede del Partido Socialista, en la que consideró totalmente insuficientes las explicaciones ofrecidas el sábado por Rajoy sobre los presuntos pagos en dinero negro a la cúpula del PP, incluido el jefe del Ejecutivo, según informaciones de prensa.



Para Rubalcaba, lo que ahora necesita España para salir de la crisis es un Gobierno "fiable, fuerte y confiable", algo que ya no ofrece el Partido Popular.



El líder socialista criticó que Rajoy no ofreciera las explicaciones que los españoles reclamaban, y en cambio se centrara en denunciar un supuesto ataque contra su partido y su Gobierno.



Tras la intervención de Rubalcaba, el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, compareció para instar al PSOE a mostrar públicamente su contabilidad interna.



González Pons aseguró que el jefe del Ejecutivo cuenta con la "legitimidad suficiente" para seguir gobernando y acusó a Rubalcaba de tener "espíritu de revancha" por intentar "aprovecharse" políticamente de la situación.



El sábado, y en medio de la más grave acusación de corrupción que envuelve al PP español, Rajoy, negó haber recibido pagos en dinero negro, en su primera explicación pública desde que arreciara esta semana el escándalo sobre los presuntos sobresueldos pagados durante años a la cúpula popular por su extesorero Luis Bárcenas.



"Nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte", afirmó Rajoy, en una intervención difundida en abierto ante los dirigentes del Partido Popular, reunidos de forma extraordinaria para abordar la conmoción creada en torno a este caso.



El diario "El País" publicó esta semana, bajo el título "Los papeles secretos de Bárcenas", una supuesta contabilidad manuscrita de Bárcenas y el también extesorero del PP Álvaro Lapuerta, con un capítulo de ingresos (donaciones de empresarios, la mayoría del sector de la construcción) y otro de gastos con entregas de dinero a los altos cargos del partido.



Entre los receptores de ese dinero, según esa contabilidad manuscrita, figuran desde 1997 Rajoy, así como la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sus antecesores en el cargo Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes, y los entonces vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.



Bárcenas está imputado desde 2009 en el llamado caso "Gürtel" sobre corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales ligado presuntamente a cargos del PP, que estalló tras una operación coordinada por el entonces juez Baltasar Garzón.