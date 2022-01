Lugo anuncia a un médico como candidato de su Frente para la Presidencia

El médico Aníbal Carrillo será el candidato a la Presidencia en las elecciones de 2013 en Paraguay por el izquierdista Frente Guasú, que cierra así la polémica de una posible candidatura planteada por el destituido presidente Fernando Lugo.



Fue el propio Lugo el encargado de anunciar la candidatura de Aníbal Carrillo Iramain, presidente del Movimiento Popular Tekojojá (Igualdad), cuatro días después de la renuncia del anterior candidato del Frente, el senador Sixto Pereira, también del Tekojojá.



El Frente optó por una figura de bajo perfil en un aparente guiño a Avanza País, el movimiento formado por el también candidato presidencial Mario Ferreiro, que en octubre se separó del Frente Guasú (Frente Grande) ante la imposibilidad de consensuar candidaturas y listas para las generales de abril de 2013.



El pediatra Carrillo, en su primer discurso, arremetió contra el actual Gobierno del liberal Federico Franco, que sustituyó a Lugo el pasado 22 de junio tras la destitución de éste en un controvertido juicio político en el Parlamento.



"Hicimos el mejor Gobierno de la Historia", dijo Carrillo y llamó a vencer a los grandes empresarios agroganaderos que según dijo "tienen aniquilados a los políticos", mientras Lugo le pidió "no olvidar los ejes programáticos" del Frente.



Todas las fuerzas parlamentarias a excepción del minoritario Frente Guasú contribuyeron a la caída del exobispo llegado a la Presidencia en 2008, quien no puede presentarse a la reelección, pues no está contemplada en la Constitución paraguaya.



Pese a ello, Lugo generó polémica hace unas semanas aseverando que se iba a presentar y cuestionando la interpretación que el presidente del Tribunal Supremo, Víctor Núñez, hace de la Constitución, pues no había completado su mandato.



Según la Carta Magna, el presidente durará "cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones" y no podrá ser reelegido "en ningún caso".



El anuncio de la candidatura de Carrillo dejó sin despejar la duda de quien compartirá la dupla como vicepresidente, lo que "deja abierta una rendija a la negociación" con Avanza País, observó el analista político Alfredo Boccia.



Carrillo "es un buen político, pero no es una figura electoral", lo que da a entender que es una candidatura poco firme, todavía "sujeta a negociación" con las fuerzas que apoyan a Ferreiro, opinó.



"Siempre hay esa posibilidad" de negociación y lo decidido hoy por el Frente Guasú "puede servir para un entendimiento" posterior con Avanza País, reconoció el abogado Adolfo Ferreiro, hermano del candidato.



Mario Ferreiro, que al separarse del Frente se llevó consigo el apoyo de la mitad de su veintena de fuerzas, tampoco ha anunciado todavía quién será su compañero para la Vicepresidencia.



Y el pasado domingo, en una entrevista con el diario Ultima Hora, calificó de "gesto muy noble, de grandeza", la renuncia de Pereira, planteó que aún es posible el diálogo con el Frente Guasú y reiteró que Lugo debería encabezar una lista para el Senado.



De acuerdo con la legislación electoral paraguaya, será a lo largo de diciembre y enero cuando los partidos elijan en "internas" a sus definitivos candidatos para la Presidencia, Vicepresidencia, las dos cámaras del Legislativo y las gobernaciones regionales.



Todavía hoy distintos candidatos pugnan por encabezar las listas de los dos grandes partidos tradicionales, el liberal y el colorado, históricamente fragmentados en distintos movimientos.



Observadores tanto paraguayos como extranjeros confiaron en que el Frente Guasú sería capaz de mantenerse unido en torno a la figura de Lugo, si éste aspiraba a un puesto en el Senado y con la candidatura presidencial que se perfilaba como más atractiva, la del ex presentador de televisión Ferreiro,



La izquierda paraguaya tenía, según Boccia, la oportunidad de "posicionarse como tercera fuerza política y fortalecerse a medio plazo, como otras izquierdas de la región" si hubiese podido mantenerse unida en torno a ambas figuras.



El analista confió en que aún pueda superar sus disensiones y negociar un "escenario intermedio" que aúne las candidaturas para la Presidencia y la Vicepresidencia e incluso yendo con listas separadas para el Legislativo, para no terminar "tirando su voto al río".