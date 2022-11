Maduro busca debate con Rajoy: "Dónde quieras, cuándo quieras y cómo quieras"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, continuó hoy su arremetida verbal contra el jefe de Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, a quien llamó "fracasado" y lo desafió a debatir públicamente sobre las condiciones de vida en sus países.



"Ya lo sabes, Rajoy: dónde quieras, cuándo quieras y cómo quieras un debate público para comparar (...) el desastre al que tú has llevado a España, la tragedia humanitaria, y los logros de la Revolución Bolivariana, modestamente", dijo Maduro en una alocución reproducida en cadena nacional obligatoria de radio y televisión.



El emplazamiento del jefe de Estado de Venezuela se produce un día después de que España respondiera llamando a consultas a Madrid a su embajador en Caracas tras los calificativos de "racista, basura corrupta y basura colonialista" que Maduro le dirigió a Rajoy.



El gobernante venezolano ha dirigido su artillería verbal contra Rajoy desde que este expresara su apoyo a una amnistía recientemente aprobada por el Parlamento venezolano, dominado por la oposición a Maduro, a favor de alrededor de un centenar de políticos presos.



Rajoy dijo el pasado 29 de marzo, cuando el Parlamento venezolano aprobó la Ley de Amnistía que beneficia a opositores presos, que "el cambio no será completo en América Latina sin libertad en Venezuela" y aseguró que España "está y estará siempre a su lado para acompañar" lo que ese pueblo "decida soberana y democráticamente".



Maduro aprovechó hoy un acto sobre la educación en su país, donde dijo que estudian más de 10 de los casi 30 millones de venezolanos, para remarcar que 2,5 millones de españoles han sido "expulsados (de España) por el señor Rajoy en los últimos 8 años".



"Se han tenido que ir porque no tienen posibilidad de estudiar en las universidades, las privatizaron", y porque el 54 % de los jóvenes españoles no encuentra empleo en un país donde, además, 500.000 familias han perdido sus casas, añadió Maduro.



"Rajoy, fracasado privatizador, neoliberal", agregó y también arremetió contra el canal español de televisión Antena 3 por unos vídeos que buscan justificar, denunció, "un intervencionismo en Venezuela", además de supuestamente promover "una guerra civil".



"Yo lo denuncio desde aquí. Nadie me va a callar. La voz de la verdad que llevo en mis hombros nadie la va a callar (...); los ladrones de Antena 3, testaferros de (José María) Aznar", el ex presidente del Gobierno español, son "basura que en España atacan a Venezuela con propaganda de guerra", subrayó Maduro.



"Deben ser investigados por la justicia internacional. Así lo digo. Seguro no lo van a publicar", remató.