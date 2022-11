Mariano Rajoy niega haber recibido dinero negro y asegura que no abandonará cargo

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que es "falso" que haya recibido dinero oculto de su partido y anunció que la próxima semana hará públicas sus declaraciones de la renta para eliminar toda duda.



"Nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte", dijo Rajoy, en una intervención difundida en abierto ante la cúpula del Partido Popular, reunida hoy de forma extraordinaria para tratar sobre el escándalo creado por las informaciones de prensa sobre supuestos pagos ocultos a dirigentes de esta formación, incluido el jefe del Ejecutivo.



Rajoy también señaló que "se equivoca" quien piensa que mediante "acoso" él va a abandonar su tarea al frente del Ejecutivo.



Estas son las primeras explicaciones públicas de Rajoy desde que el pasado jueves, el diario "El País" publicase una supuesta contabilidad manuscrita del extesorero del PP Luis Bárcenas, imputado en el caso de corrupción conocido como "Gürtel".



Tras reconocer que las informaciones publicadas sobre una supuesta contabilidad opaca del Partido Popular han creado un "escándalo de grandes dimensiones", el presidente del Gobierno se preguntó de dónde habían salido y quién había puesto en circulación lo que calificó de "infundios".



Aseguró que esas notas manuscritas "disparan el fariseísmo" de quienes piensan que tienen "algo que ganar" y subrayó que el PP va a actuar "con la máxima transparencia, con el máximo rigor y la máxima diligencia".



Y acusó a los posibles culpables de la difusión de esos documentos de tratar de crear en España "una situación de zozobra e inestabilidad en un momento complicado".



"Se ha provocado un escándalo que afecta a miembros muy significados del partido. No sé cuales son las intenciones, tampoco sé quien manipula los datos, ni quien los filtra dosificadamente y no voy a hacer ninguna especulación sobre el tema", subrayó Rajoy.



El jefe del Ejecutivo también lamentó el "comportamiento del jefe de la oposición", el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, por haber dado "el crédito que no merecen a insinuaciones dañinas" sin calibrar el efecto que pudiera tener en la situación del país y el daño que hace a España.



"No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante los ataques" que intenten desacreditar al Gobierno, reiteró Rajoy, que también volvió a desvincular a su partido de las cuentas en Suiza que, según se supo recientemente, tuvo el extesorero Bárcenas con 22 millones de euros.



Entre los receptores del dinero negro, según la contabilidad manuscrita publicada por El País, figuran desde 1997 Rajoy, así como la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sus antecesores en el cargo Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes, y los entonces vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.