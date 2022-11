Más de 3.500 policías vigilan cumbre de G20 en Mexico

Más de 3.500 agentes de la Policía Federal, estatal de Baja California Sur y municipal de Los Cabos vigilarán en esta localidad del noroeste de México la cumbre del Grupo de los Veinte (G20) que comienza mañana en esta localidad, informó hoy la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



"De la Policía Federal somos 2.800 efectivos, aviones no tripulados tenemos varios, policías estatales y municipales están participando 750", dijo en rueda de prensa Rafael Avilez, Jefe de división de fuerzas de la Policía Federal.



El mando policial explicó que en la salvaguardia de los líderes del G20, que desde ayer y hasta mañana llegarán a Los Cabos, también trabaja personal de la Marina y de la Secretaría (ministerio) de Defensa Nacional mexicanas, pero eludió ofrecer cifras de esos contingentes.



"Hemos tenido cumbres como la Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP16) y otras donde líderes del mundo han estado presentes en México, a los cuales se les brinda un esquema de seguridad muy parecido", agregó Avilez.



Entre el personal que colabora en la seguridad está la policía científica, los equipos antidrogas, así como especialistas en explosivos y agentes químicos, bacteriológicos y radiológicos.



En la ingente operación participan además de personal de las Fuerzas Armadas y Aéreas funcionarios de migración y control de fronteras, de la Secretaría de Gobernación (Interior), Comunicaciones y Transportes, y de la Comisión Nacional de Salvaguardia de Energía Nuclear.



Por aire tres helicópteros, Blackhawk y aviones no tripulados que transmiten imágenes en tiempo real mantienen control en tiempo real de carreteras y zonas estratégicas.



Avilez detalló que los agentes federales cuentan con 250 vehículos, entre ellos 25 unidades blindadas, 5 antimotines, y autos de transporte para transmitir señales satelitales, 10 de rayos ganma y 5 con rayos equis "utilizadas en algunas zonas de estacionamiento y en el aeropuerto".



En tierra también la Policía Federal mexicana cuenta además con 150 cámaras privadas y públicas, lo que ocurre en la zona que acogerá al G20.



Por mar hay operaciones de "navegación rápida" en la costa, donde además están apostadas embarcaciones de la Marina.



"Tenemos la capacidad para este tipo de eventos. Sin duda en este caso es el mayor evento de trascendencia mundial", añadió.



Avilez dijo también que agentes federales han establecido controles en las carreteras y cuentan con equipos de rayos ganma y equis para revisar vehículos que consideren sospechosos.



En materia de fronteras se cotejan las identidades de las personas que se trasladan a Los Cabos a través del sistema integrado de bases de datos Plataforma México, creado en los últimos años.



A las organizaciones civiles que se encuentran en Los Cabos se les han brindado dos "espacios de expresión" para posibles manifestaciones, uno frente al ayuntamiento de San José del Cabo y otro en Cabo San Lucas, población ubicada a 30 kilómetros de la anterior, y por tanto alejada de la zona de trabajo de los líderes.



"Definitivamente la Policía Federal respeta y respetará (...) los derechos de todos los ciudadanos a la libre manifestación, salvo que hay una zona restringida a la cual, desde luego, rogamos su comprensión, por motivos de seguridad, no será posible permitir sus expresiones", agregó.



El centro de mando de la Policía Federal trabaja con personal de control las 24 horas del día.