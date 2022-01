Matthew deja al menos 264 muertos en Haití y Gobierno apela a solidaridad

El paso del huracán Matthew por Haití se ha saldado con la muerte de al menos 264 personas y ha dejado una situación catastrófica en el sur del país, según el gobierno haitiano que ha apelado a la ayuda internacional.



El ministro del Interior, François Anick Joseph, informó hoy a mediodía de la muerte de al menos 108 personas a causa de Matthew, según un informe preliminar, pero horas después fuentes de Protección Civil del departamento Sur elevaron la cifra a 264.



Las autoridades no han podido determinar todavía con exactitud la cantidad de víctimas del huracán y sólo han ofrecido datos parciales, pero las imágenes de las zonas afectadas son devastadoras y se teme que haya una gran cantidad de fallecidos y cuantiosos daños materiales.



En una rueda de prensa junto al presidente interino, Jocelerme Privert, y el primer ministro, Enex Jean Charles, el ministro del Interior, François Anick Joseph dijo que el fenómeno causó una "catástrofe" en el sur, y que las informaciones de las que disponen son parciales porque en algunas zonas de esa región no hay comunicación.



Matthew, el quinto huracán de la actual temporada ciclónica en el Atlántico, dejó, además, más de 20.000 viviendas severamente afectadas, según las primeras evaluaciones.



Según diversas fuentes, unas 340.000 personas fueron afectadas por el ciclón, que hoy cruzó el archipiélago de las Bahamas en dirección a Florida, tras afectar Haití, República Dominicana, Jamaica y Cuba.



La dirección de Protección Civil confirmó hoy el hallazgo de nuevos cadáveres en Jeremie, Les Cayes, Gonave y Les Anglais, todos en la región sur del país, que se mantiene incomunicada debido al colapso del puente que comunica la zona con la capital.



Las imágenes que llegan desde la región muestra a la ciudad de Jeremie devastada en su mayor parte, con miles de casas destruidas y no dispone de ningún servicio, como energía o agua.



Los organismos de emergencia y otras entidades oficiales se esfuerzan hoy por llegar hasta la región sur, la más afectada por Matthew, y se teme una nueva tragedia en el país, que todavía no se ha recuperado del potente terremoto de 2010 que dejó unos 300.000 muertos y 1,5 millones de damnificados.



El presidente interino Jocelerme Privert dijo que el huracán ocasionó una grave situación en el sur, por lo que apeló a la solidaridad internacional.



Privert también aseguró que a partir de ahora los ministros saldrán por todo el país para asistir a los afectados.



"Mi corazón está con todas las víctimas. Queremos decir a las víctimas que el gobierno hará todo lo que pueda para asistirlas", aseguró.



Por su parte, Charles dijo que toda la ayuda internacional que se reciba debe ser coordinada por el Gobierno.



"Invitamos a las organizaciones no gubernamentales y a los países que quieran ayudar a colaborar con nosotros", concluyó.



La Unión Europea (UE) anunció hoy que ha destinado 255.000 euros en "ayuda humanitaria inicial" para Haití, y que está movilizando las ofertas de países europeos de prestar asistencia a esta nación a través del mecanismo de protección civil de la UE, entre los que ya figuran las de Dinamarca, Finlandia, Francia, Rumanía, Suecia y Reino Unido.



Además, el servicio de gestión de emergencias Copérnico de la UE está proporcionando mapas de satélite para evaluar los daños causados por el huracán.



Por su lado, el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) anunció que enviará una misión de asistencia humanitaria de emergencia a Haití.



Para hoy, jueves, está previsto que salgan los primeros vuelos hacia al sur de Haití, ya que desde el pasado lunes se cancelaron todos los vuelos internos o al exterior por el paso del huracán, el más poderoso que se ha formado en el Atlántico desde Félix, en 2007, que causó más de 130 muertos a su paso por Nicaragua.



El impacto del huracán Matthew en Haití obligó ayer a las autoridades electorales a aplazar los comicios generales que estaban programados para el próximo domingo.



El presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), Leopord Berlanger, dijo en rueda de prensa: "por ahora no podemos garantizar la distribución de los materiales (electorales) en todo el país", por lo que la próxima semana anunciarán la nueva fecha de los comicios, cruciales para la estabilidad política y social de esta nación.