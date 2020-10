Mauricio Cabrera explica cómo Bolivia logró superar la desigualdad

Sigue La W analizó economista Mauricio Cabrera, qué fue lo que hizo el nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, para lograr el “milagro económico” en ese país durante su paso por el Ministerio de Hacienda en los tres periodos de Evo Morales.

Ese milagro consistió en que se redujera la pobreza pasando del 66% al 35%, que se cerrará la brecha en materia de ingresos de sus habitantes y logrando que en los últimos 10 años sea esa economía la que más crece en la región (entre 4%y 5%), incluso por encima de países como EE.UU. y el resto de Suramérica.

El profesor explicó que Luis Arce fue el cerebro de las decisiones económicas, pero en realidad las medidas que cambiaron al país fueron de corte político. “Las elecciones en Bolivia mostraron que ese proyecto le gusta a la mayoría de la gente, así sea con una persona distinta”, agregó.

Según Cabrera, el éxito del modelo se dio gracias a la decisión de nacionalizar el gas. Además, el analista atribuye los bajos índices de corrupción y un nuevo esquema de distribución de la tierra hicieron posible la transformación.

El profesor puntualizó en que esta política no hace parte del “socialismo del siglo XXI” ya que este no existe como un modelo único. “Ese socialismo no está contra la propiedad privada. Al contrario, quiere que todos la tengan”.