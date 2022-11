México, N.Zelanda, Kenia y Jordania presentan propuestas para dirigir la OMC

Los candidatos de México, Nueva Zelanda, Kenia y Jordania presentaron este miércoles sus propuestas para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la segunda jornada de presentaciones ante el Consejo General para decidir quién sustituirá a partir del 1 de septiembre al francés Pascal Lamy.



Durante tres días, el Consejo General escucha las propuestas de los candidatos, que tienen por delante la complicada tarea de desbloquear la Ronda de Doha, la propuesta de liberalización del sistema multilateral de comercio estancada desde hace un lustro.



La de hoy fue la segunda jornada de presentaciones ante el Consejo General de la OMC, el máximo órgano ejecutivo de la organización, tras las primeras intervenciones el martes a cargo de los candidatos de Ghana, Alan John Kwadwo Kyerematen; Costa Rica, Anabel González, e Indonesia, Mari Elka Pangestu.



El primer examen de este miércoles fue el del ministro neozelandés de Comercio, Tim Groser, que cuenta con una larga trayectoria en la OMC y que representa al único país desarrollado en liza.



Groser, experto en temas de agricultura, hizo un llamamiento a favor de "poner a trabajar" una organización que considera bloqueada por la incapacidad de los miembros de desatascar Doha.



Esta paralización ha erosionado gravemente la credibilidad de la institución que rige el comercio mundial, y revertir la situación se plantea como el gran desafío del futuro director general, que tendrá que acompasar los planteamientos de los países desarrollados, en desarrollo y pobres, con visiones muy distintas sobre el proceso.



El neozelandés se postuló como "la eminencia gris" de la OMC y presentó su bagaje de "40 años de experiencia en materia de política comercial", defendiendo además que los miembros de la OMC no elijan a un país para dirigir la organización, sino a un individuo.



Tras Groser fue el turno de la keniana Amina Mohamed, también con una larga trayectoria en la OMC y en negociaciones sobre comercio internacional, que ahora desempeña un alto cargo en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).



Como ya hicieran el martes las otras dos mujeres candidatas, Amina Mohamed consideró que si bien se debe escoger a la persona más idónea al cargo, elegir a una mujer sería algo muy positivo.



Mohamed restó importancia a no tener el respaldo expreso de la Unión Africana, como ocurre en el caso del otro candidato africano, el ghanés Kyerematen, porque éste organismo regional sólo puede apoyar "elecciones", no "selecciones".



El candidato jordano, Ahmad Thougan Hindawi, ofreció, desde su larga experiencia en el sector privado, "una visión fresca para la organización, pensamiento innovador y salirse de los esquemas", algo que en su opinión necesita la organización para seguir avanzando.

Thougan reivindicó una mayor presencia de los países árabes, ya que 11 de los 22 Estados de la región siguen fuera de la OMC.



"Elegirme como director general sería un mensaje positivo para la región. Sería una señal de incorporación, de aceptación, intentar lograr que la OMC sea plenamente integral", declaró el candidato.



Del sector privado proviene también el mexicano Herminio Blanco, cuyo currículum comercial tiene como elemento clave su trabajo como negociador jefe de las conversaciones para el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés).



Blanco lleva doce años en la empresa privada, en asuntos relacionados con el comercio internacional, y su visión es que la OMC corre riesgo de descarrilar definitivamente si no se toman decisiones que perpetúen la imagen actual de inmovilidad.



El candidato mexicano afirmó que "desgraciadamente en los últimos años no han pasado muchas cosas aquí en Ginebra" y advirtió de que la OMC "está perdiendo relevancia", por lo que conseguir acuerdos concretos de liberalización en la próxima conferencia ministerial, que se celebrará en Bali en diciembre, será decisivo para el futuro.



El próximo jueves será el último día de comparecencias, con el surcoreano Taheo Bark y el brasileño Roberto de Azevedo.



Tras la presentación de los candidatos, se creará un comité formado por los presidentes del Consejo General, del Órgano de Resolución de Disputas y del Órgano de Revisión de Políticas Comerciales, que buscarán a un candidato a través del consenso.



El acuerdo es que los aspirantes que se consideren peor posicionados acepten presentar progresiva y voluntariamente sus renuncias, hasta que solo quede un candidato, evitando de esta manera una votación, que podría ofrecer una imagen de división.