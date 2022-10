Muere una mujer en Buenos Aires por impacto de un rayo en medio de tormenta

Una joven de 23 años falleció en Buenos Aires por un paro cardiaco que le provocó el impacto de un rayo en medio de las fuertes tormentas que afectan a la zona, informaron fuentes sanitarias.



La mujer falleció en el Hospital Piñero de la capital, a donde fue trasladada junto a otro hombre que, al igual que ella, fue alcanzado por el rayo en un parque cercano al barrio porteño de Villa Lugano y se encuentra "en estado delicado".



Según explicó Alberto Crescenti, funcionario del Sistema de Atención Médica de Emergencias, en declaraciones al canal TN, la joven no reaccionó a "todas las maniobras y esfuerzos de reanimación" que le fueron practicados tras los paros cardiacos que le provocó la descarga eléctrica.



"A ella la toma el rayo en forma directa y lamentablemente falleció. Entró por cráneo y sale por esternón. Gravísimo", concretó Crescenti, quien agregó que aunque este tipo de accidentes no son frecuentes en la capital, ambos heridos se encontraban debajo de un árbol, algo "absolutamente desaconsejable".



"Nosotros aconsejamos siempre no permanecer debajo de los árboles. tirarse al piso si ven el estruendo y evitar tener objetos metálicos en la mano", añadió.



Fuertes tormentas con lluvias, viento y granizo mantienen en alerta a Buenos Aires y su entorno, así como otras zonas de Argentina.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destacó en un informe los detalles del fuerte temporal, con abundantes precipitaciones y una alerta que abarca principalmente al extremo norte de la provincia de Buenos Aires -donde se ubica la capital- y a zonas de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.



"En las próximas 24 horas se esperan lluvias que podrían acumular entre 50 y 150 milímetros en la zona de cobertura, con máximos locales superiores. Esto implica precipitaciones comparables al promedio mensual de diciembre en la región", remarcó el SMN en sus redes sociales.