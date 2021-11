Murió uno de los implicados en el asesinato de Jovenel Moïse, expresidente de Haití

Uno de los presuntos implicados en el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, falleció en ese país. Se trata de un expolicía que perdió la vida en un hospital de Puerto Príncipe.

Según versiones de la prensa estadounidense, su deceso habría ocurrido a causa de COVID-19. Sin embargo, no se ha confirmado por completo por las autoridades haitianas.

Se sabe que el expolicía Gilbert Dragon fue trasladado a un centro de salud desde la Penitenciaria Nacional, el lugar donde estaba recluido por su presunta participación en el asesinato de Jovenel Moïse que ocurrió a inicios de julio.

De acuerdo con datos de la Red Nacional de Derechos Humanos de Haití, supuestamente Dragon fue el encargado de suministrar atuendos y otros elementos de identificación de la DEA a los mercenarios que cometieron el asesinato del expresidente.

El fallecimiento del expolicía haitiano ocurre cuando la Policía de ese país informó que enviará a tres de sus agentes a Turquía para trasladar al empresario Samir Handal, quien fue vinculado al magnicidio.

