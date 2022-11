Ni víctimas ni riesgo de tsunami tras sismo en México

El coordinador de Protección Civil de México, Luis Felipe Puente, aseguró que de momento no hay víctimas por el sismo de 7 grados en la escala de Richter registrado hoy, aunque sí daños materiales leves, y descartó la posibilidad de un tsunami.



"No tengo hasta el momento (reporte de) daños humanos", dijo Puente a la emisora MVS, pero precisó que sí se derrumbaron tapias y se registraron cortes en el servicio eléctrico en algunas zonas de la capital mexicana.



Sobre la posibilidad de un tsunami, señaló que la Secretaría de Marina ha dicho que no hay riesgo de que se produzca, dado que el mar registra un movimiento "no superior a los 40 centímetros".



El titular de Protección Civil llamó a la población a mantener la calma tras el movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó a 10 kilómetros de profundidad muy cerca de la costa del estado sureño de Guerrero, y dijo que se sentirán réplicas durante el día.



Fuentes del Sismológico Nacional señalaron que hasta hora y media después del temblor se habían registrado al menos unas 15 réplicas del movimiento telúrico de las 9.27 hora local (14.27 GMT), pero "ninguna de magnitud relevante".



En Guerrero, las autoridades de ese estado dijeron que no tenían informes sobre víctimas. En la zona de la costa se vieron escenas de pánico de los turistas que se agolpan allí por las vacaciones de Semana Santa.



En ciudades como Acapulco hubo cortes de energía eléctrica y de la red de telefonía móvil. También se informó de un deslizamiento leve en la autopista que conecta a ese centro turístico con la capital mexicana.