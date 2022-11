Niños protagonizan video sobre la violencia en México

Un video sobre la violencia que golpea a México, lanzado a través de internet y protagonizado por niños que buscan enviar un mensaje a los candidatos presidenciales, ha desatado una polémica en plena campaña para las elecciones generales del próximo 1 de julio.









El video, titulado "Niños incómodos", muestra a menores protagonizando escenas de violencia que se han vuelto cotidianas en México, como robos a mano armada, secuestros y balaceras o encarnando a funcionarios y policías en actos de corrupción mientras en el fondo suena una melodía que reza "una mañana linda".









Los niños también escenifican situaciones de caos habituales en la capital mexicana, como manifestaciones y enfrentamientos con la policía, mientras que en un escenario rural se hace un montaje de tráfico de migrantes y un enfrentamiento a balazos.









Al final, mostrando a numerosos niños tras las rejas, la voz de una menor reclama: "Si este es el futuro que me espera, no lo quiero. Basta de trabajar para sus partidos y no para nosotros. Basta de arreglar el país por encimita".









El mensaje es dirigido a los candidatos a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, Josefina Vázquez, del oficialista Acción Nacional, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición de izquierdas, y Gabriel Quadri, de Nueva Alianza.









El video, de cuatro minutos de duración y que ha sido visto por más de 10 millones de internautas, además de ser transmitido por televisoras locales, fue realizado por la organización "Nuestro México del futuro", integrada por distintas firmas, entre ellas la aseguradora Grupo Nacional Provincial.









Los candidatos reaccionaron a la difusión de este video con comentarios en sus cuentas oficiales de Twitter. "Es una convocatoria que no puede pasar desapercibida", comentó Josefina Vázquez, mientras que Peña escribió: "Apoyo el mensaje de niños incómodos".









Quadri comentó: "De acuerdo con el video", mientras que López Obrador dijo en declaraciones a la prensa que el material "refleja la realidad que enfrenta el país", aunque cuestionó el hecho de que los actores sean menores de edad.









Entre otras críticas, el diputado Miguel Ángel García, del PRI, dijo que el video es "detestable" debido a que "utiliza a menores", en tanto que Mario Di Constanzo, del Partido del Trabajo, consideró que el que los menores aparezcan disfrazados de criminales es "violatorio de los derechos de los niños".









La organización "Nuestro México del futuro" explicó que "no representa la opinión o postura de instituciones, sectores o individuos" sino la de "millones de mexicanos".