No lo dejó descansar en paz: actriz reveló que desenterró a su marido para dormir con él

En medio de una entrevista trasmitida en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, la actriz mexicana Lyn May, contó los duros momentos que vivió luego de la muerte de uno de sus esposos, el restaurantero Antonio Chi, en 2008.

Lyn May es una de las vedettes más populares de México y ha participado en películas como Tívoli, Las ficheras y Noches de Cabaret.

El periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó a May que si lo había desenterrado cuando se murió para acostarse con él, a lo que la actriz no dudó en contestar que: “sí, lo tenía siempre en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo, me decía ‘no lo vas a dejar descansar’".

Sin embargo, aseguró que debido a la insistencia de su madre, un día la convenció para que su difunto marido pudiese descansar en paz.

Por otro lado, la mexicana manifestó que Antonio Chi fue muy importante en su vida, pues fue el único hombre con el que se casó por la iglesia y siempre le dio su lugar.

Lyn May ha tenido relaciones amorosas con el actor Manuel Gómez Valdés Castillo, conocido como ‘El Loco Valdés’, el cineasta Guillermo Calderón, con quien también estuvo casada, y el cantante Manolo Muñoz.

Cabe resaltar que la carrera de la actriz se ha visto envuelta por varias polémicas en redes sociales, debido a que su vida amorosa y sexual siempre ha estado en los medios de la farándula.

Escuche las declaraciones de la actriz sobre el tema, desde el minuto 24.