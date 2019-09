No se sabe con certeza si Dorian va a tocar la Florida: jefe asistente de Bomberos

Con el huracán Dorian a pocos días de tocar tierra en algún lugar de la costa este de Florida, algunos de los gobiernos más grandes de Miami-Dade han enviado equipos para limpiar desagües, inspeccionar sitios de construcción, instalar bombas y alentar a las personas sin hogar a buscar refugio.

Pete Gómez, jefe asistente de Bomberos y Gerente de Emergencias, explicó en La W, cuáles son las medidas que se deben tomar para prevenir desastres ante la llegada de Dorian.

Gómez dijo que “hasta ahora están proyectando que no va a tocar este estado, pero Dorian es cabeciduro, así que no se sabe con certeza si va a tocar a la Florida o no, por eso debemos prepararnos, así que las personas que viven al norte, deben saber que la marea va a subir”.

“Hay probabilidad de que haya inundaciones, especialmente en Palm Beach, es importante que evacuen antes de que el huracán causé estos efectos” añadió.

Finalmente explicó cuál es el mayor riesgo, “Estamos anticipando lluvias, el agua siempre nos trae muchos problemas, pero también los vientos”.

Lea en La W: