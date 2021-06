Nos han dado poca información: hermano de colombiano desaparecido en Miami

Sergio está buscando a su hermano Luis Fernando Barth, su cuñada Catalina Gómez y su sobrina Valeria Barth. Ellos estaban en Ports and Lucy, su hermano vive en Medellín y estaba en Miami de vacaciones.

Manifestó en La W que “ellos se encontraban en el apartamento 204, me atrevo a decir que la mitad está derrumbada y la otra no. Mi hermano estaba de vacaciones y vino a vacunarse, nos íbamos a encontrar ayer. Mi mamá llegó el lunes de esta semana y lastimosamente el encuentro no se ha podido dar”.

Explicó que “el apartamento es de un amigo de él, que siempre que viene se queda ahí. Valeria, mi sobrina, tiene 14 años”. Sobre las versiones de los daños que tenía el edificio tener 40 años, indicó que “yo la verdad el par de veces que estuve en el apartamento, me di cuenta que le estaban haciendo unas reparaciones. Lo que sí escuché este jueves es que los edificios de más de 40 años tienen unas regulaciones diferentes”.

Además, dijo que “aquí sacaron una línea de atención y se recibe toda la información de ellos. También abrieron un centro para encontrarse con las familias, pero la comunicación fue nula. Estuvimos haciendo averiguaciones en hospitales y amigos, pero por parte de las autoridades ha sido muy poca la información que nos han pasado”.

Adicionalmente, señaló que “yo le presté un celular con una sim de acá, pero le hemos estado marcando y no contestan. Mi esposa intentó hacer el rastreo, pero no le sale ubicación”.