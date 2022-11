Nueva consulta soberanista catalana se prolongará quince días

Los recursos legales del Gobierno central al planteamiento inicial de los nacionalistas catalanes han llevado al presidente de esta región (7,5 millones de habitantes) a modificar la consulta prevista para esa fecha por un 'proceso participativo'.

El consejero catalán de Presidencia y portavoz, Francesc Homs, anunció hoy que se dará un margen de quince días después del 9 de noviembre a aquellos catalanes que en esa fecha no puedan acudir a los colegios electorales y aseguró que también podrán votar los inmigrantes con el número de identidad de extranjero.

Habrá al menos seiscientos puntos donde votar, principalmente centros dependientes del Gobierno catalán, y habrá 6.000 mesas, con voluntarios y funcionarios también voluntarios, hasta llegar a unos 20.000.

Según Homs, su gabinete cuenta con un censo de posibles electores pero no lo puede usar para no violar la ley de protección de datos, dado que el Gobierno central considera que una consulta soberanista es ilegal.

El portavoz cree que este nuevo proceso no es impugnable por el Gobierno del PP, que recurrió ante el Tribunal Constitucional el anterior formato de consulta.

La admisión a trámite de esos recursos supuso la suspensión temporal del proceso, hasta que el tribunal decida sobre el fondo de la cuestión.

El resultado de la votación del 9N se ofrecerá al día siguiente, pero será provisional hasta el recuento posterior a los quince días, cuando se dará el escrutinio definitivo.

Sobre el nuevo formato de consulta el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió al catalán Artur Mas que actúe con 'sensatez' y 'moderación' y se preste a dialogar dentro de la ley.

Si el Gobierno ve 'cosas que van en contra de la legislación' tendrá que recurrir de nuevo a los tribunales, apuntó Rajoy.

Respecto al proceso participativo de noviembre, el presidente de la Comisión de Control del 9N, Jordi Matas ha afirmado que la nueva convocatoria cuenta con 'muchas menos garantías democráticas' que la prevista con anterioridad.

Para Jordi Mata, 'no había margen' para mantener el 9N previsto en su origen: 'No se podía aplicar, los plazos iban corriendo y no tenía sentido esperar a que el Constitucional levantara la suspensión'.

Según el funcionario, 'lo ideal es que quien participa en las mesas esté escogido por sorteo' y no sea voluntario; además de que la comunidad internacional 'no' validará esta consulta, 'y el presidente Mas es consciente de ello'.