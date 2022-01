Obama advierte a Corea del Norte contra 'nuevos actos provocadores'

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió a Corea del Norte contra nuevos actos provocadores y aseguró que el mal comportamiento no recibirá recompensas como en el pasado.



En una rueda de prensa junto al primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, Obama indicó: "desde que llegué a mi cargo, he intentado asegurarme de que los norcoreanos entienden que la vieja pauta de provocación que les genera atención e insiste en que el mundo compre su buen comportamiento, esa pauta se ha acabado".



"A medida que uno se implica en más actos provocadores, lo más aislado que uno se queda, lo más firmes que serán las sanciones, lo más aislado que estarás diplomática, política y comercialmente", declaró el presidente estadounidense.



A su juicio, Pyongyang "tiene muy claro que EE.UU., Japón, Corea del Sur y otros países en la región están unidos para insistir en que cumpla sus responsabilidades, cumpla las normas internacionales y que no podrá lograr nada con sus actos provocadores".



Las declaraciones de Obama se producen después de que el pasado día 13 Corea del Norte efectuara un lanzamiento fallido de un misil de largo alcance.



Según Pyongyang, el misil era el vehículo para poner en órbita un satélite en honor del fundador del país, Kim Il Sung, aunque Washington consideraba que se trataba de una prueba encubierta.



Por su parte, Noda indicó que hay "una gran posibilidad" de que Corea del Norte lleve a cabo próximamente una prueba nuclear.



Según recordó, la última vez que ese país efectuó una prueba de lanzamiento de misiles, en 2009, también llevó a cabo una prueba nuclear.



Por ello, indicó el primer ministro japonés, "la comunidad internacional debe lanzar un llamamiento al unísono para pedir contención" a Pyongyang.