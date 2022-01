Once muertos en un ataque suicida a un convoy policial en el norte de Nigeria

Once personas resultaron muertas y otras veinte heridas tras un ataque a un convoy policial en la localidad de Jalingo, capital del estado de Taraba, en el noreste de Nigeria, informó hoy la Cruz Roja de Nigeria.



"Podemos confirmar que 11 personas han perdido la vida. Diez de ellas murieron al instante, y otra en el Centro Médico Federal de Jalingo", dijo a la Agencia de Noticias de Nigeria el portavoz de Cruz Roja en Taraba, Umar Waziri.



El comisario de la Policía de Taraba, Maman Sule, supuesto objetivo del atentado, salió ileso del ataque.



Según el portavoz policial Ibiang Mbasike, dos supuestos motoristas suicidas detonaron los explosivos que portaban cerca del convoy que transportaba al comisario de Policía.



Un escolta del comisario fue alcanzado por la explosión, pero la fuente no supo precisar si se encuentra entre los fallecidos.



Algunas zonas del Ministerio de Finanzas -cuyo acceso suele usar el jefe de la Policía para entrar a la comisaría- quedaron dañadas por la explosión, que ocurrió en torno a las 08.45 hora local (07.45 hora GMT).



Por el momento, ningún grupo se ha responsabilizado del ataque, que llega un día después del atentado contra un grupo de universitarios cristianos en la ciudad septentrional nigeriana de Kano en el que murieron al menos 18 personas.



No obstante, ambos atentados apuntan al grupo terrorista radical islámico nigeriano Boko Haram, tanto por la localización de los mismos, como por sus objetivos.



Boko Haram, cuyo nombre significa "la educación no islámica es pecado" en la lengua local, lucha por imponer la ley islámica en Nigeria, de mayoría musulmana en el norte, y cristiana en el sur.



Con más de 150 millones de habitantes integrados en más de 200 grupos tribales, Nigeria, el país más poblado de África, sufre múltiples tensiones por sus profundas diferencias políticas, religiosas y territoriales.