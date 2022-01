ONU da 48 horas a Sudán y Sudán del Sur para cesar hostilidades

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución que otorga a Sudán y Sudán del Sur 48 horas de plazo para poner fin a las hostilidades, so pena de enfrentar sanciones.



Rusia y China se sumaron a los crecientes llamados para poner fin al conflicto en la frontera, por lo que los 15 miembros del cuerpo decisor de la ONU dieron un fuerte respaldo a los esfuerzos de la Unión Africana para detener la violencia e iniciar negociaciones de paz.



La resolución pide a los países vecinos -que se separaron el año pasado- el "cese inmediato de todas las hostilidades" y el retiro de las tropas de los territorios. Además, insta a las partes a entregar un compromiso escrito en las próximas 48 horas a la Unión Africana y al Consejo de Seguridad.



El Consejo ordena a las dos partes a empezar a mantener conversaciones de paz dentro de dos semanas con mediadores de la Unión Africana.



La resolución amenaza con "medidas adicionales" en base al artículo 41 de la carta de la ONU que permite sanciones no militares cuando una de las partes no respeta el acuerdo.



La embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, dijo que Sudán y Sudán del Sur tienen un amplio registro de "promesas hechas y promesas rotas".



Desde la independencia de Sudán de Sur, en julio de 2011, las tensiones con su vecino Sudán no han hecho más que crecer en torno a las zonas fronterizas contestadas y de ingresos petroleros.