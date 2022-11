Otros incidentes aéreos de presidentes latinoamericanos

El desvío del avión presidencial de Bolivia a Austria y su retención en Viena generó fuertes críticas por parte de Evo Morales y otros presidentes latinoamericanos hacia Estados Unidos y algunos países europeos.



Bolivia anunció que presentará una queja formal en Naciones Unidas y Unasur estudia celebrar una reunión de emergencia al respecto.



Pero si bien se trata de uno de los incidentes diplomáticos más graves de los últimos años, no es la única polémica que rodea a un líder latinoamericano en sus viajes por aire.



Conozca otros casos célebres:



Argentina: un avión presidencial con riesgo de embargo



El gobierno no quiso que el avión presidencial corriera la misma suerte que la Fragata Libertad.



La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, suele trasladarse en sus viajes oficiales a bordo del Tango 01.



Sin embargo, en una reciente gira por Asia en enero de este año, la mandataria tuvo que rentar una nave privada por US$880.000, por temor a que su Tango pudiera ser embargado fuera de Argentina.



Según el gobierno de Fernández, era "altamente probable el intento de reclamos, medidas precautorias o de ejecución" por parte de los llamados fondos buitre, acreedores internacionales que no participaron del canje de deuda promovido por Argentina luego de su crisis financiera en 2001 y el default.



Una fragata argentina, la Libertad, permaneció durante más de dos meses retenida en Ghana a finales de 2012 por estos mismos reclamos.



El costoso 'Air Force One' mexicano



En México, el gobierno espera para 2015 la entrega de un nuevo avión presidencial, no exento de polémica dado su elevado precio.



Aunque el precio comercial del Boeing Dreamliner 787 ronda los US$207 millones, México pagó un total de US$750 millones, ya que el avión del mandatario Enrique Peña Nieto -aunque comprado por su antecesor- deberá ser adaptado a los requerimientos de seguridad nacional y tiene un alto coste de mantenimiento.



El nuevo avión permitirá hacer viajes transatlánticos sin necesidad de repostar y sustituirá a la actual aeronave, de 1987.



La seguridad aérea del presidente se convirtió en una obsesión de la administración mexicana después de que en 2008 el jet del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se estrellara en pleno distrito financiero de la Ciudad de México causando su muerte.



En 2011, otro secretario del entonces presidente Felipe Calderón, Francisco Blake Mora, falleció en un accidente de helicóptero.



Calderón aseguró poco antes de dejar el poder que su avión fue objetivo de una "amenaza creíble" de atentado mientras volaba con destino a Tamaulipas, en el norte del país, y que incluso pidió grabar un mensaje de despedida a sus familiares por si algo le ocurría.



Costa Rica: un avión de dudosa procedencia



En mensaje televisado, la presidenta anunció la renuncia del jefe de seguridad y de su asistente personal



A comienzos de mayo, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, tuvo que disculparse en cadena nacional de televisión por haber viajado en un avión cuyo dueño, Gabriel Morales Fallón, había sido relacionado con un narcotraficante colombiano que fue extraditado desde Brasil a Estados Unidos en 2008.



Miembros de su gabinete fueron engañados por Morales, quien supuestamente se presentó con una identidad falsa.



El escándalo se cobró varias víctimas políticas, entre ellas la del ministro de Comunicación y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad.



El gobierno costarricense no tiene avión propio para los viajes oficiales y la presidenta se traslada a menudo en naves prestadas por otros gobiernos o por las fuerzas de seguridad.



Honduras: sin permiso para aterrizar



El 5 de julio 2009, luego de un golpe de Estado que le sacó del poder y del país, el presidente Manuel Zelaya intentó regresar a Honduras en un jet, con el entonces presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Miguel D'Escoto, y otros pasajeros a bordo.



Durante varias horas, miles de seguidores le esperaron en el exterior del aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa, pero cuando su nave se disponía a comenzar el descenso el ejército colocó vehículos en la única pista de aterrizaje, recordando que el nuevo gobierno había prohibido al derrocado Zelaya ingresar en territorio nacional.



Los choques entre los manifestantes y las fuerzas armadas se saldaron con dos muertos, el avión de Zelaya tuvo que dirigirse hacia El Salvador.



Un presidente en vuelo comercial



Un líder latinoamericano que ha logrado esquivar los problemas de tener un avión presidencial es José Mujica, de Uruguay, a quien a menudo se refieren como el presidente "más humilde" del mundo.



El mandatario acostumbra compartir vuelo con su par y vecina argentina, Cristina Fernández. Juntos han viajado en varias ocasiones a citas internacionales como la cumbre de Unasur en Perú o los funerales por el presidente venezolano Hugo Chávez en Caracas.



Mujica viajó en clase turista con la compañía Taca cuando acudió, también a Venezuela, para asistir a un acto de apoyo al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, en enero de este año. Los pasajeros charlaron con el presidente uruguayo sobre la situación política del país.



También regresó de su gira por Europa a bordo de un avión comercial de AirEuropa.