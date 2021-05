Pablo Ardila no declara lo que realmente gana: Inspector de la UCRIF de Barcelona

El exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, fue capturado en Barcelona por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, abuso sexual, blanqueo de capitales, delito contra Hacienda pública, contra medio ambiente, contra la seguridad vial y organizaciones criminales.

Inspector Molina, jefe del grupo 3° de la UCRIF de la Policía Nacional de Barcelona, manifestó en La W que “nuestra investigación se inicia por unas declaraciones de unos jóvenes colombianos que fueron engañados para trabajar en la casa de los Ardila”.

Explicó que “cuando le solicitamos al juzgado revisar las cuentas de los Ardila, nos dimos cuenta que el dinero no correspondía a la realidad en la que viven. No declaran todo lo que realmente ganan […] El señor Ardila no trabajaba, pero las ganancias que manifiesta tener son impresionantes. Pensamos que todo ese dinero viene de los años de corrupción en Colombia”.