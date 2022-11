Paraguay analizará con Colombia su posible ingreso en Alianza del Pacífico

Paraguay enviará una delegación a Colombia para analizar la estrategia de ingreso en la Alianza del Pacífico, donde actualmente figura como país observador, declaró el vicecanciller paraguayo, Federico González.



"Se decidió y se acordó enviar una misión del Gobierno nacional a Colombia para analizar con ellos las distintas maneras de acercamiento de modo que hacer que nuestro ingreso como miembro pleno sea factible en breve", dijo González a la prensa.



El alto funcionario no quiso dar fechas sobre ese ingreso, aunque indicó que el Gobierno paraguayo contempla como un posible calendario la Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico que tendrá lugar el próximo mes de junio en México.

"Estamos manejando esa fecha para poder movernos en ese sentido", señaló el vicecanciller.



González llego a ese compromiso tras la reunión que mantuvo en Asunción con Patty Londoño, la vicecanciller de Colombia, país que ostenta la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico.



Durante el encuentro se alcanzaron acuerdos de asesoramiento conjunto en temas de navegación fluvial, seguridad, turismo y erradicación de la pobreza.



La reunión fue una consecuencia de la que mantuvieron a finales de marzo el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, y su homóloga colombiana, María Ángela Holguín.



Tras la visita de Holguín, Loizaga indicó que su país espera concluir en junio la negociación de un acuerdo comercial con México que abra la puerta a una posible integración plena en esa Alianza.



Paraguay ya cuenta con pactos de ese tipo con los otros tres miembros de la Alianza (Colombia, Perú y Chile).Pero para una eventual entrada necesita concluir el acuerdo con México.



El país suramericano es miembro del Mercosur, también integrado por Argentina, Venezuela, Brasil y Uruguay, y ese grupo obliga a que las negociaciones de comercio se realicen entre bloques y no por parte de un país por separado, lo que impediría su entrada en solitario en la Alianza del Pacífico.



No obstante, el Gobierno paraguayo reclama desde hace años la revisión de esa norma, según Loizaga.