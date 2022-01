Policía confirma ideología ultraderechista de los asesinos de Las Vegas

En una rueda de prensa, el comisario adjunto de Departamento Metropolitano de Policía de Las Vegas, Kevin McMahill, explicó que los tiradores depositaron una esvástica a los pies del cadáver de uno de los agentes muertos.



Así mismo, colocaron una bandera Gadsden -utilizada en la Guerra de Independencia de EE.UU., con una serpiente de cascabel junto al lema: "no me pises"-, vinculada en los últimos años a grupos y milicias contrarias a la intervención gubernamental, y una nota en la que se leía: "Esto es el inicio de una revolución".



"Creemos que equiparaban el Gobierno y los cuerpos policiales con los nazis. En otras palabras, creían que los cuerpos policiales eran el opresor", afirmó el comisario adjunto de Las Vegas.



McMahill anunció que la Policía está investigando una hipotética relación de los asesinos con el ranchero ultraconservador Cliven Bundy, también de Nevada, que en abril declaró la "guerra" al Gobierno de Estados Unidos por decomisar sus vacas, que pastaban en tierras federales sin que el granjero pagara por ello.



Los autores de los disparos, Jerad Miller, de 31 años, y su esposa, Amanda, de 22, expresaron en las redes sociales su respaldo a Bundy y afirmaron haber estado presentes en el intento de enfrentamiento con las autoridades estatales promovido por el ranchero, que finalmente no se llegó a producir.



En abril pasado, cientos de manifestantes, algunos de los cuales eran miembros de milicias armadas, se reunieron en apoyo a Bundy, pero, ante las perspectivas de posibles episodios de violencia y del aumento de las tensiones, el Gobierno dio marcha atrás y devolvió el ganado a su propietario.



Además, la Policía también reveló más detalles sobre el tiroteo que acabó con la vida de cinco personas.



Según relató McMahill, Jerad Miller disparó al agente Igor Soldo, que estaba comiendo en una pizzería con su compañera Alyn Beck, en la parte de atrás de la cabeza, a continuación atacó a Beck en el cuello, y después su esposa Amanda sacó un arma de su bolso y abrió fuego de nuevo contra Beck.



Acto seguido, acudieron a un supermercado cercano, donde mataron a un cliente, sin que se haya determinado el motivo, y se atrincheraron dentro.



Tras un tiroteo con la Policía y en vista de que los agentes se acercaban a ellos, Amanda Miller mató primero a su marido y luego se suicidó.