Policías estadounidenses detienen a hombre negro y lo liberan tras ver su identificación

Estados Unidos vive un momento de extrema tensión tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió a manos de un policía blanco durante un arresto.

El hecho no deja de despertar rechazo e indignación, no solo en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, reavivando la lucha contra el racismo.

En un video conocido recientemente quedó registrado el momento en que un hombre negro es detenido por policías blancos, al parecer, sin justa causa.

Según se observa, el hombre detenido no opone resistencia física al procedimiento, pero sí llama “estúpidos” a los policías y los cuestiona por su manera de actuar, esposándolo por “asumir que se trata de una persona que no es en realidad”.

Les traigo poesía pura.

Lo perfilaron por ser negro y lo arrestaron, pero se llevaron tremenda sorpresa. Es un agente del FBI. They are fucked up now. pic.twitter.com/1ocj0V7FF8