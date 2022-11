Presidente de México anuncia reforma constitucional para extirpar a mafias de alcaldías

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció una reforma constitucional para combatir la infiltración del crimen organizado en las presidencias municipales (alcaldías) del país, en respuesta a la desaparición de 43 estudiantes hace dos meses en el municipio de Iguala.



La reforma, que el gobernante enviará el lunes al Congreso mexicano, incorpora la posible "disolución" de un ayuntamiento "cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con el crimen organizado", como sucedió con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente preso.



Peña Nieto hizo el anuncio durante un mensaje a la ciudadanía desde el Palacio Nacional, en Ciudad de México, en el que planteó una nueva estrategia de su Gobierno para combatir la inseguridad, la impunidad y la corrupción en el país.



El mandatario presentó las medidas como "decisiones audaces y firmes", que ayudarán a clarificar las "competencias de cada autoridad en el combate al delito".



"Cuando la responsabilidad es de todos, en realidad no es de nadie", afirmó Peña Nieto, al quejarse del "complejo sistema de competencias penales" actual en México, que "genera dispersión de responsabilidad" e "impunidad".



El ejemplo más evidente de ellos -indicó- es el caso del combate al "narcomenudeo" o venta de drogas a pequeña escala, un problema especialmente grave en los Gobiernos municipales.



Otra de las acciones anunciadas este jueves por Peña Nieto es un plan para crear 32 policías estatales que reemplazarán a las más de 1.800 corporaciones municipales, muchas de ellas infiltradas por el crimen organizado.



Esta iniciativa, incluida también en una reforma constitucional que enviará igualmente el lunes al Congreso, contemplará sanciones para los alcaldes que no entreguen el control de los cuerpos policiales y a los gobernadores que no asuman la responsabilidad de la policía única.



El objetivo del plan es pasar de más de 1.800 policías municipales débiles a 32 "sólidas" corporaciones de seguridad "más confiables, profesionales y eficaces", y homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías.