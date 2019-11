Presidente Donald Trump se pronuncia ante ataque a estadounidenses en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayuda a México este martes para hacerle frente a los cárteles de la droga, tras un ataque a una familia mormona estadounidense que dejó un saldo de nueve fallecidos: tres mujeres y seis niños.

Autoridades mexicanas confirmaron que el ataque del lunes contra integrantes de la familia LeBarón, un grupo de mormones estadounidenses asentada desde hace generaciones en el norte de México, ocurrió en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, fronterizos con Estados Unidos, una zona montañosa conocida por sus bandas criminales.

"Este es el momento para que México, con la ayuda de EEUU, le declare la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la Tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su nuevo gran presidente!", escribió Trump en Twitter.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!