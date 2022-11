Presidente mexicano dice que América latina está pasando por un 'buen momento'

En www.wradio.com.co , el presidente de, dijo que la cumbre de la) es diferente a la versiones anteriores porque muestra acomo una zona de paz y tolerancia con rutas para el dialogo.Peña Nieto afirmó queestá en un buen momento y explicó que el crecimiento de la región se debe a que se ha logrado una integración y un mayor intercambio de los países.Sobre la seguridad de México, sostuvo que es un tema sensible para el país. Indicó que los mecanismos más eficaces están en lograr un crecimiento económico junto con una mayor productividad, además de imprimir un valor agregado en la industria, y que es a través de este proceso, donde se podrá erradicar la pobreza y la violencia.Y es que la seguridad sigue siendo un tema de relevancia para el líder mexicano, pero también dijo que hay que atacar las causas de los hechos violentos con espacio de educación y con resultados a mediano plazo.Frente al tema de la legalización de las drogas, el mandatarioafirmó que no está convencido de que esa sea la ruta, pero lo que sí tiene claro es que hoy existe un mayor consumo y producción de drogas. Insistió en que la forma que se ha venido atacando este problema no ha dado los resultados esperadosPara el jefe de Estado, el general (r)ha sido un aporte importante debido a que es un referente de éxito, por tal razón estado apoyando y asesorando a las entidades públicas y a la Policía Federal.