Profesionales colombianos no pueden trabajar en Argentina por falta de documentos

En diálogo con La W, José Luis Guerrero, colombiano residente en Argentina, denunció una difícil situación vivida por los nacionales que han migrado a ese país, por cuenta de la solicitud de un nuevo documento por parte de las autoridades locales.

Guerrero señaló que, desde el pasado mes de febrero, autoridades argentinas solicitan un nuevo documento que debe incluir los antecedentes judiciales de los migrantes durante los últimos 10 años, como requisito para el trámite del documento de identidad.

Según Guerrero, el problema radica en que la Policía Colombiana, ante la solicitud, señala que a quien no ha tenido antecedentes, Colombia no puede expedir ningún record judicial. Respuesta que a su vez no ha sido tomada por válida por parte de las autoridades argentinas, razón por la cual se hace imposible el trámite a su vez de permisos de permanencia, laborales y de estudio.

El entrevistado señaló que el consulado colombiano no les ha dado respuesta a la problemática que ya ha afectado a miles de nacionales en ese país.

