¿Qué está pasando con la educación?, el portavoz de la Ocde habla de las pruebas Pisa

En diálogo con La W, Daniel Salinas, portavoz de la Ocde, habló de las fallas que se están presentando en general, debido a que solo 7 de 79 países han mostrado mejorías.

“El estudio Pisa, que considera a 29 países y que se realiza desde el año 2000, encuentra que en promedio, en la mayoría de los países hay muy poco avance con respecto a la calidad de educación, a pesar que en muchos países ha aumentado la inversión”.

Afirmó Salinas, quien además añadió que “el estudio explora una serie de factores que podrían estar explicando los diferentes contextos para que no haya un progreso”.

Otro de los temas en los que profundizó el portavoz fue la explicación por qué los estudiantes no logran identificar entre un hecho y un opinión. “Es un dato que está relacionado con la prueba de lectura; vemos que en esta prueba es apenas un 10% el número de estudiantes que alcanza a identificar el contenido de los textos, al punto de no lograr distinguir entre un texto y una opinión. Cada vez más los estudiantes están leyendo menos”.

Por último, Salinas se refirió al caso de Colombia, en donde, a pesar de tener un mínimo avance, sigue por debajo de Chile y Uruguay. “En Colombia efectivamente los resultados son menores al promedio de la OCED, sin embargo es un comportamiento de América Latina; Colombia está por debajo de Chile y Uruguay, pero su rendimiento es más parecido al de México y está por encima de Perú o Republica dominicana”.

Además resaltó que entre las cosas a resaltar es que “a través del tiempo se puede ver una mejora de resultados, a pesar que en comparación a corto plazo, como en el 2015 hubo una caída”.

