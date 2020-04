¿Qué puede hacer Colombia si la demanda de cocaína en el mundo sigue igual?: Toby Muse

Toby Muse, escritor, reportero de televisión y corresponsal extranjero, publicó el libro “Kilo” en el que reporta la historia detrás de la lucha contra las drogas en el país desde la perspectiva en el campo.

Su primera afirmación en entrevista con La W fue que la guerra contra las drogas ya se perdió. “Desde el campo crece la droga, es tiempo de pensar en otra alternativa”.

“Cuando salió el Plan Colombia la meta era reducir a la mitad los cultivos para 2005. Después de 20 años tenemos más coca que nunca y los muertos los está poniendo Colombia”, agregó el reportero.

También señaló que la culpa no es solo de Colombia ya que la demanda en el mundo sigue igual. “El mundo no está haciendo nada, en Londres me dicen que hay cocaína por todas partes”, comentó Muse.

Finalmente, explicó que su libro relata cómo los campesinos cocaleros están cansados de negocio y piden que el Gobierno haga algo al respecto.