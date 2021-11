Querían dejarme encerrado en la casa: Yunior García, líder de las marchas en Cuba

El activista y dramaturgo Yunior García habló en La W sobre su salida de Cuba tras las manifestaciones del pasado 15 de noviembre. Tras las marchas, huyó a España y el gobierno no opuso resistencia, contrario a lo que ha sucedio con otros líderes y activistas.

Tras su arribo, aseguró que "no está dispuesto a silenciar su voz". También se refirió a la situación de su país, haciendo un llamado a la comunidad internacional para hacer frente a la crisis de derechos humanos que se vive.

"Aunque me quede sin voz y sin mover mis cuerdas vocales, voy a seguir diciendo lo que tengo que decir. Quien gobierna en Cuba no es una izquierda, es una casta. Ellos no querían tomarme preso y después de una represión no me llevaron a la cárcel, no me querían convertir en un símbolo sino dejarme encerrado en la casa, como ellos llaman en una especie de gusano", aseguró García.

A continuación escuche la entrevista completa con Yunior García, activista y dramaturgo cubano.

Lea también:

Justamente contó que lejos de prohibir su salida, ha tenido el privilegio de tomar sus propias decisiones y pronosticó un pronto regreso a la isla. "He tenido que pensar en sobrevivir todos los días y no sé qué va a pasar en España, pero volveré cuando sea posible a Cuba", indicó Yunior García.

Finalmente envió un mensaje sobre la imagen que transmite Cuba y sus protestas. Por eso, urgió a otros países para actuar rápidamente frente a las condiciones de su país.

"Cuando el mundo deje de mirar a Cuba con nostalgia y vean que se violan los derechos humanos y entender que se está abusando de los ciudadanos, la situación va a cambiar", puntualizó.