¿Quiénes pueden acceder al paquete de estímulo económico aprobado en EE.UU.?

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el paquete de alivio financiero valorado en 1,9 billones de dólares.

La congresista estadounidense Sara Josephine Jacobs explicó en La W que “si las personas tienen el depósito directo con el IRS, al igual que las personas que perdieron ingresos durante la pandemia o si tienen un hijo pueden tener el paquete estímulo económico”.

“Considero que las personas han pasado muchas dificultades económicas y por eso se necesita este alivio”, indicó.

Le puede interesar:

Finalmente, expresó que no le preocupa “para nada el tema del efecto inflacionario porque este riesgo no está latente en mucho tiempo. Me preocupa más el tema del empleo y de la estimulación del trabajo en esta época”.