Racionarán en Nueva York la venta de gasolina para garantizar el suministro

La ciudad de Nueva York y Long Island racionarán a partir de este viernes la venta de gasolina para garantizar el suministro de combustible, que desde el paso del huracán "Sandy" está provocando problemas de abastecimiento en la ciudad.



"La mejor manera de ayudar a los clientes a comprar gasolina más rápidamente es alternando los días en los que los conductores puedan comprarla", afirmó el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, en una rueda de prensa.



El alcalde firmó una orden de emergencia por la que a partir de mañana a las 06.00 hora local (11.00 GMT) se establecerá un sistema que regulará la venta de combustible en función de si el día del mes y el último número de la placa de matrícula del vehículo son pares o impares.



Paralelamente, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que debido a las interrupciones de suministro de combustible causadas por la tormenta invernal del miércoles, los condados de Nassau y Suffolk (en Long Island) también decidieron aplicar medidas de racionalización de combustible para reducir las colas en las estaciones de servicio.



La noche pasada se produjo un fallo parcial en una estación de la compañía energética Buckeye Pipeline que abastece en cerca de 4,5 millones de galones de petróleo al día a la ciudad de Nueva York y la zona de Long Island, lo que generó la interrupción en la cadena suministro de combustible a las regiones durante este jueves.



Estas medidas sólo afectarán a vehículos no comerciales, por lo que quedarán exentos de la racionalización los taxistas, autobuses, limusinas y vehículos de emergencia.



Las placas que no tienen números (en usuarios que pagan más por incluir palabras) solo podrán repostar los días impares, mientras que los vehículos de fuera del estado estarán sujetos a los mismos requisitos.



"La duración del plan de gestión de combustible será determinada por las provincias y la ciudad en coordinación con el estado de Nueva York", afirmó Cuomo.



Para garantizar el cumplimiento de la medida, Bloomberg señaló que agentes de policía de Nueva York se desplegarán en las estaciones de servicio, aunque "esperamos que los neoyorquinos respetarán la regla y trabajan juntos para asegurar el cumplimiento".



"Este no es un paso que tomamos a la ligera, pero dada la escasez de gasolina y las frustraciones crecientes entre los neoyorquinos, creemos que es el paso correcto", afirmó el alcalde.



"A pesar de que la infraestructura de la región petrolera vuelve lentamente a la normalidad, el suministro de gasolina sigue siendo un verdadero problema para los miles de conductores de Nueva York", señaló Bloomberg.



Por su parte, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, también informó que amplió las medidas para reforzar el suministro de gasolina en la zona, que permitirá a los comerciantes comprar gasolina y diesel a proveedores de fuera del estado hasta el 14 de noviembre.



Nueva Jersey ya había impuesto la semana pasada el racionamiento de la venta de gasolina en días alternos en los condados del norte del estado.



Los suministros de combustible se han endurecido en la región del noreste de EE.UU. después de los problemas detectados en los oleoductos y las refinerías más importantes del nordeste a raíz del huracán "Sandy".