Rajoy avisa al líder socialista que si gobierna será a las órdenes de Podemos

El jefe el Ejecutivo español en funciones, Mariano Rajoy advirtió al líder socialista, Pedro Sánchez, que si gobierna será "a las órdenes de Podemos" (izquierda antiausteridad) e "hipotecado y humillado" por ellos.



Rajoy declinó ayer la oferta del rey de intentar formar gobierno de nuevo a constatar que no tiene apoyos, aunque no renuncia a hacerlo más adelante si amplía el respaldo en torno suyo.



El líder del PP participó hoy en un acto interno de su partido y defendió la decisión adoptada ayer ante el rey con el argumento de que "sería un fraude y una falta de respeto a los demás comparecer en el Congreso para perder el debate de investidura".



Dijo que Sánchez "busca desesperadamente" el Gobierno junto a la izquierda y los nacionalistas, de quienes afirmó que harían "mucho daño a nuestro país".



En cualquier caso, y "pase lo que pase", Rajoy ha prometido a los votantes del PP que pueden tener la "total y absoluta seguridad" de que la mayoría absoluta de su partido en el Senado y su primer puesto en número de diputados en el Congreso evitará que se hagan "disparates".



"Aquí no se van a hacer disparates, se va a defender la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, la recuperación económica y la creación de empleo", ha subrayado.



Rajoy reconoció que supondría "un fracaso" que se tuvieran que celebrar de nuevo elecciones legislativas, algo que también demostraría que los políticos no han estado a la altura de las circunstancias.



Por eso ha insistido en defender su propuesta de una gran coalición con el PSOE y Ciudadanos (liberales), algo que - aseguró - no ha sido posible porque Sánchez se ha negado a hablar con él.



Se trata de la "apuesta más lógica, sensata y razonable", porque haría que el Gobierno contase con el apoyo de más de 250 escaños en el Congreso, pudiese hacer reformas para muchos años y daría un mensaje, dentro y fuera de España, "de seguridad, tranquilidad y certidumbre".