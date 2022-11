Rajoy dice que intentará formar un gobierno estable en España

Mariano Rajoy, aseguró que por ello va a "intentar formar un gobierno estable".



"España necesita seguridad, estabilidad, certidumbre y confianza", afirmó Rajoy en una comparecencia desde el balcón de la sede del PP en el centro de Madrid, en la que destacó que en la nueva etapa será "necesario dialogar mucho y llegar a acuerdos".



El líder del Partido Popular destacó que esta formación política "sigue siendo la primera de España" y agradeció a los más de siete millones de españoles que le votaron, lo que ha supuesto 123 escaños.



Entre los aplausos de sus seguidores congregados ante la sede del PP y entre gritos de "España, España", Rajoy hizo hincapié en que su partido logró "mas de 1,6 millones de votos sobre la segunda fuerza política", en alusión al Partido Socialista (PSOE), que obtuvo 90 diputados.



En este contexto, recordó lo que ya había mantenido durante la campaña electoral que "quien gana las elecciones debe intentar formar gobierno", aunque no tenga la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, fijada en 176 escaños de los 350 que forman la Cámara Baja española.



Reconoció, no obstante, que la nueva etapa "no va a ser fácil".



El líder del PP agradeció que "más de siete millones" votaran al partido que gobernó España desde finales de 2011, ya que dijo es consciente "de que hemos vivido cuatro años difíciles, con situaciones complicadas".



Durante esos años, con las medidas adoptadas "he hecho lo que creía que era bueno para el interés general de España. Ha sido nuestra única guía a la hora de gobernar", agregó en referencia implícita a las políticas de austeridad aplicadas por su Ejecutivo durante la grave crisis sufrida por el país.