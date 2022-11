Rajoy no renuncia a ser candidato a presidente y trabajará para tener mayoría

El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, anunció hoy que no renuncia a ser reelegido y trabajará en los próximos días para intentar conseguir apoyos con los que presentarse al debate de investidura en el Congreso.



"No renuncio a nada. No he dicho no a mi investidura", dijo Rajoy, partidario de dar tiempo al diálogo y de intentar lograr apoyos con grupos que respalden "la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los ciudadanos y la consolidación de la recuperación económica".



Antes de la comparecencia de Rajoy ante la prensa la Casa del Rey había emitido un comunicado en el que aseguraba que el jefe del Ejecutivo en funciones y líder del PP (centroderecha) ha declinado el ofrecimiento de ser candidato.



Eso ocurría al término de la ronda de contactos de Felipe VI con los líderes políticos y ahora, tras el rechazo inicial - pero no definitivo - de Rajoy, el monarca volverá a convocarlos a partir del miércoles próximo.



"A todos los españoles les digo hoy no tengo los votos y por tanto no tiene ningún sentido que vaya allí a los únicos efectos que empiece a correr el plazo de dos meses que da la Constitución española", señaló el jefe del Ejecutivo en funciones sobre el límite para convocar nuevas elecciones.



Rajoy reivindicó su victoria como lista más votada y reiteró su intención de formar un gobierno de gran coalición formado por su partido, el PP (centroderecha), el socialista PSOE y Ciudadanos (liberales centristas).



"Me parece lo único sensato lo moderado y lo responsable", señaló Rajoy, quien cree que esta coalición daría "un mensaje de estabilidad y de certidumbre" a España.



Las elecciones legislativas españolas del 20 de diciembre dieron como ganador al PP (centroderecha) con 123 escaños aunque sin mayoría para gobernar, seguido el socialista PSOE (90 diputados), Podemos (69) y Ciudadanos (liberales, 40), un escenario complejo con ausencia de mayorías para alcanzar los 176 escaños necesarios para investir a un candidato.



Rajoy criticó la postura del líder socialista Pedro Sánchez, quien ha rechazado en numerosas ocasiones formar una amplia coalición junto a PP y Ciudadanos, que sumaría 253 escaños, muy lejos de los 176 necesarios para gobernar .



"Hay capacidad para entenderse si hay voluntad", dijo el jefe del Ejecutivo en funciones, que reivindicó su victoria en las urnas el pasado diciembre y rechazó ceder la presidencia de esa hipotética coalición de tres partidos.



"Es muy importante respetar la voluntad de la gente", que eligió "con claridad" al PP como partido más votado con él como candidato dijo Rajoy, quien ha pedido un "esfuerzo de pedagogía" para "no poner en tela de juicio" dicha voluntad.



En la decisión del candidato del PP ha influido la propuesta que hoy ha presentado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al rey de formar un Gobierno en el que él sería vicepresidente y el líder del Psoe, Pedro Sánchez, presidente.



Una propuesta que -ha dicho- "contaría con muchos más votos a favor" que la suya y "sobre todo muchos menos votos en contra", dijo Rajoy.



Esta posible alternativa de gobierno estaría liderado por PSOE (90 escaños) y Podemos (69), peor no tendrían la mayoría suficiente para gobernar y necesitarían el apoyo de varias formaciones nacionalistas y de izquierda que conforman la Cámara.