Rajoy se subió un 30% el sueldo mientras pedía moderación salarial

Acosado por el escándalo del caso Bárcenas y los documentos en los que aparecen supuestas entregas anuales a su favor de 25.000 euros desde 1999 hasta 2008, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

, realizó un desnudo de sus datos fiscales inédito en España. Publicó todos los resúmenes de sus ingresos, incrementos patrimoniales y declaraciones de la renta desde 2003. Sin embargo, la publicación de unos datos hasta ahora desconocidos —solo se habían hecho públicos los de 2010— mostró facetas que abren espacio a la crítica. En especial, el hecho de que el presidente, en plena crisis y cuando la mayoría de las empresas reducían o congelaban el salario a sus trabajadores y él defendía que había que ser más competitivos, se estaba subiendo a sí mismo el sueldo que le asignaba el PP de manera muy notable.









Entre 2006 y 2011, Rajoy pasó de cobrar 146.000 euros brutos del PP a 200.000, un aumento del 36%. Solo entre 2007 y 2009 esa cantidad subió en 39.000 euros, un 24%.

Únicamente bajó un poco en 2010, un 5%, para volver a una nueva subida en 2011 de un 10%, hasta llegar a los 200.000 euros. Ese último año Rajoy insistía en pedir moderación salarial. En marzo de 2011 decía en una entrevista a El Correo: “En momentos difíciles es mucho mejor hablar con los trabajadores y decir: ‘Oye, ahora viene una etapa complicada. Nadie va a perder su puesto de trabajo, pero vamos a trabajar unas poquitas horas más o vamos a bajarnos un poquito el sueldo’. Flexibilidad, eso es fundamental”.









Entre 2007 y 2011, años de crisis, Rajoy se aumentó su sueldo un 27%. En esos últimos años a Rajoy le bajaba lo que ingresaba del Congreso, porque así se aprobó en la Cámara para dar ejemplo en plena crisis, pero el PP le compensaba subiéndole el sueldo del partido. Parece como si el PP garantizara una base.









Precisamente el viernes se dieron a conocer los datos globales de la contabilidad del PP que también dejaron en evidencia lo bien que le iba a este partido en plena crisis. Entre 2008 y 2011, los gastos de personal del PP aumentaron un 22%. El partido argumentó que en esos años hubo muchas campañas electorales.









El sueldo de Rajoy ha sido un asunto muy controvertido del que a él nunca le ha gustado hablar. La semana pasada llegó a decir que él cobraría mucho más fuera de la política, como registrador de la propiedad. Sin duda eso es cierto si se refiere al sueldo como presidente del Gobierno, que se limitó en 2012 a 75.000 euros —el salario más bajo de un jefe de Gobierno de la UE—, según lo publicado este sábado. Pero antes, como líder de la oposición, cobraba de media desde 2004 unos 240.000 euros brutos.









En 2007, el presidente rechazó detallar su sueldo cuando se lo preguntó en TVE una jubilada que cobraba 400 euros al mes. “Mucho más que eso”, dijo. Tras varias semanas de insistencia de la prensa, Rajoy señaló que cobraba “unos 8.000 euros al mes, 3.000 del Congreso y 5.000 del partido”. Y dijo: “Miro mi cuenta al final de mes porque lo necesito, lo necesito y muchísimo, tengo los problemas que tienen todos los ciudadanos”.









Los datos que ha aportado este sábado Rajoy, y que ha entregado en una muestra de transparencia a la que el PP le dio un gran valor, puesto que nadie lo había hecho antes, también muestran que el presidente llegó a cobrar hasta tres sueldos entre 2003 y 2005: el de diputado por Madrid, el que le pagaba el partido, y la compensación como exministro, que dura dos años. Cuando se le acabó, el PP le aumentó mucho el sueldo, posiblemente para compensarle.









Como se esperaba, los documentos publicados este sábado, no aportan ningún elemento que clarifique los papeles de Bárcenas. De hecho, de forma muy significativa, el presidente solo ha hecho públicas sus declaraciones desde 2003, el año en el que dejó el Gobierno de Aznar para ser, a partir de septiembre, secretario general del PP y candidato. En los papeles de Bárcenas figuran entregas a Rajoy y los otros vicesecretarios del PP que eran ministros como él, Rodrigo Rato y Jaime Mayor, desde 1999. Rato y Mayor niegan haber cobrado nada del PP mientras eran ministros. La ley del Gobierno se lo impedía, de manera que el PP no podía compensar a su cúpula por la pérdida de pasar de la oposición al Gobierno. En el caso de Rajoy, ahora en La Moncloa, ese cambio supone pasar de 240.000 euros a 75.000, una caída muy notable, aunque ahora tiene todos los gastos pagados.









El sábado pasado, Rajoy no habló de los documentos de Bárcenas. Se limitó a negar que hubiera cobrado nunca dinero negro, pero no entró a desmentir esas entregas, que podrían haber sido incluso declaradas. Con la declaración de la renta solo desde 2003 no se puede saber si antes de ese año el presidente declaró algún ingreso del PP.









La documentación señala el dinero que Rajoy recibió del PP de forma global, sin detalles. Los papeles de Bárcenas venían a señalar que en 2008, precisamente cuando cambió la gestión y Cristóbal Páez, hombre de confianza de Dolores de Cospedal, pasó a ocuparse de la gerencia y Bárcenas fue ascendido a tesorero, esas entregas a la cúpula del PP se interrumpieron. 2008 es el año en el que se produce un mayor aumento del dinero que el presidente declara recibir del PP, casi 29.000 euros de subida sobre 2007. Y en 2009, de nuevo, la subida del dinero que Rajoy declara haber recibido del PP es de 11.000 euros.









Aunque los partidos manejan su dinero de forma opaca y estos datos de sueldos nunca habían sido públicos en ninguna formación, se trata de dinero público en su mayoría. El PP ha admitido que el 95% del dinero que gestiona, y que sirve para pagar el salario de Rajoy y de todos los dirigentes, llega de ayudas públicas. Sin embargo, la transparencia está aún lejana. El PP se niega a publicar su contabilidad oficial para que se pueda comprobar si están allí las partidas ya confirmadas de los papeles de Bárcenas. Ni siquiera informa de si están o no. Sigue siendo un misterio, pero lo que sí se sabe es que la mayoría de los receptores admiten que les entregaron dinero en metálico.