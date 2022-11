Ratificación del TLC Panamá-México, en manos del próximo presidente panameño

La viceministra panameña de Negociaciones Comerciales Internacionales, Diana Salazar, explicó a Efe que "efectivamente" el Consejo de Gabinete del presidente saliente Ricardo Martinelli "le dejaría listo" el TLC a Varela para que lo presente ante la Asamblea Nacional que se instale el 1 de julio.



Ese día se produce el relevo de Administración en Panamá tanto en el poder Ejecutivo como Legislativo.



Salazar detalló que "de las exportaciones totales de Panamá a México, que suman unos 5 millones de dólares, el 72 % quedó incluido en el tratado con plazos que van desde acceso inmediato hasta desgravación en 15 años, y un 28 % quedó excluido".



Las exclusiones se refieren a "productos sensibles" para la economía nacional, como arroz, azúcar, lácteos, maíz, papa, pollos, papelería y aluminio, entre otros, señaló.



Agregó que "de nuestra oferta total de exportación, que totalizó unos 798 millones en el 2013, el 71 % quedó incluido en el tratado con plazos que van desde acceso inmediato hasta desgravación en 15 años, y un 29 % quedó excluido".



Salazar precisó que en este tratado se ha creado la figura de "tratamiento preferencial" para 22 líneas arancelarias "que México no podía excluirlos y Panamá lo pedía" y que consiste en una desgravación en cinco años de un porcentaje del arancel actual y a partir de allí "queda congelado".



"Por ejemplo, si se negocia una reducción del 20 % de un arancel, eso se aplica dividido en cinco años y a partir de allí ya no se toca", acotó.



Del total de casi 9.000 líneas arancelarias panameñas, 2.966 quedarán a cero arancel apenas entre en vigor el TLC y el resto se somete a un calendario de desgravación de 5, 10 y 15 años, según su sensibilidad, aparte de los excluidos.



Salazar adelantó que el 72 % del total de las fracciones arancelarias gozarán de libre comercio en un periodo de 5 años (10,2 % del sector agrícola y 61,8 % del industrial).



El TLC fue firmado el pasado 3 de abril en Panamá por los ministros panameño de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano y mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, luego de una negociación de ocho meses.



La suscripción se dio en el marco de la celebración del IX Foro Económico Mundial para Latinoamérica en la capital panameña, y contó como testigos de honor con los presidentes Enrique Peña Nieto, de México, y Ricardo Martinelli, de Panamá, quien había expresado su interés de lograr su ratificación antes de concluir su mandato.



Salazar precisó que ello no será posible porque la Asamblea Nacional ya culminó su legislatura y no se prevé celebrar sesiones extraordinarias, tras las elecciones generales del pasado 4 de mayo en que triunfó el opositor y vicepresidente del país, Varela.



De acuerdo con cifras oficiales, en 2013 el intercambio comercial entre los dos países alcanzó los 1.100 millones de dólares, de los cuales 1.064 millones son exportaciones mexicanas.



La inversión mexicana acumulada en Panamá llegó en noviembre de 2013 a 2.063 millones de dólares y la panameña en México ascendió a 876 millones de dólares.



Este tratado incluye, entre otras áreas: Acceso a los Mercados, Reglas y Procedimientos Aduaneros Relacionados al Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Inversión, Comercio Electrónico, Comercio Transfronterizo de Servicios, Entrada Temporal, Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Propiedad Intelectual, Solución de Controversias, y Asuntos Institucionales.



"La firma de este Acuerdo Comercial nos acerca más a nuestro anhelo de ser parte de la Alianza del Pacífico, conformada por Perú, Colombia, Chile y México, y cuyo requisito de incorporación implica que se deben tener tratados con cada uno de los miembros fundadores", indicó Martinelli el 3 de abril.



La Alianza del Pacífico fue fundada en 2012 con un mercado de más de 200 millones de habitantes y una clara orientación al libre comercio por lo que es vista como la nueva gran oportunidad de inversión en la región por los especialistas de mercados emergentes de Wall Street, como el peruano José Gonzales.