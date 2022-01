Rebeldes informan de 35 muertos en sus filas en combates en el este ucraniano

Los insurgentes ucranianos informaron de la muerte de 35 milicianos que viajaban en un camión que fue alcanzado por una granada lanzada por las fuerzas gubernamentales en la región prorrusa de Donetsk.



"En Donetsk fue alcanzado un camión del batallón Vostok que transportaba heridos del aeropuerto bajo bandera de asistencia médica. Según datos preliminares, hay 35 muertos y 15 heridos", dijo Pável Gubarev, gobernador popular de Donetsk, en su página de Facebook.



El incidente ocurrió después de los combates que estallaron en el aeropuerto de la capital regional, que fue tomado por un grupo de rebeldes que después recibieron refuerzos en forma de decenas de milicianos.



En un intento de expulsar a los insurgentes y retomar el control de las instalaciones aeroportuarias, las fuerzas leales a Kiev lanzaron un ataque aéreo en toda regla en el que tomaron parte cazas y helicópteros.



"Se les dio un ultimátum a los terroristas que, de forma ilegal, habían entrado al aeropuerto de Donetsk. Se les comunicó que de no cumplir las exigencias de las fuerzas ucranianas se tomarían medidas de fuerza para liberar el aeropuerto", dijo un portavoz ucraniano.



Al no cumplirse, "se lanzó un ataque aéreo sobre las posiciones de los terroristas", señaló Vladislav Selezniov, jefe de prensa de la operación militar.



El lunes por la noche, las autoridades anunciaron la reanudación de la ofensiva militar contra los bastiones prorrusos en las regiones de Lugansk y Donetsk tras la celebración de las elecciones presidenciales del domingo.



Gubarev también denunció numerosas muertes entre la población civil en la zona del puente de Putilovsk debido a los ataques con mortero del Ejército ucraniano.



Por otra parte, tras el cierre del aeropuerto debido a los combates, la estación de Donetsk también tuvo que ser evacuada después de un tiroteo que, supuestamente, causó un muerto.



El presidente electo de Ucrania, Petró Poroshenko, apoyó hoy la continuación de la ofensiva militar contra los insurgentes, pero recalcó que "debe ser más efectiva, más corta en el tiempo y con las unidades mejor pertrechadas".



"No puede durar dos o tres meses. Debe durar horas", señaló y descartó cualquier tipo de negociación con los insurgentes, ya que "ningún país civilizado mantendría negociaciones con terroristas y nosotros somos un país civilizado".