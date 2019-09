Renuncia jefe de la inteligencia afgana tras falso positivo

El presidente de Afaganistán, Ashraf Ghani, aceptó publicamente la renuncia de Masoum Stanekzai, jefe del Directorio Nacional de Seguridad, principal órgano de defensa de ese país, luego de que este anunciara su dimisión tras conocerse denuncias que señalarían la ocurrencia de un "falso positivo" en un reciente operativo contra grupos talibanes en ese país.

El presunto hecho se habría registrado el pasado miércoles en horas de la madrugada, durante un operativo militar en la ciudad de Jalalabad, donde miembros del cuerpo de inteligencia anunciaron haber dado de baja a 4 colaboradores del Estado Islámico, a la vez que haber conseguido la captura de 8 sospechosos más.

(Lea en W: Asciende a 10 el número de muertos por atentado en Kabul)

No obstante, familiares de las víctimas mortales, quienes eran hermanos, llegaron hasta las oficinas del dirigente provincial para denunciar las irregularidades en la operación, y demostrar que los muertos eran civiles, y que no tenían nada que ver con los cargos de los cuales se les señalaba en el informe donde se les presentó como colaboradores de grupos insurgentes.

As a responsible state we have zero tolerance for civilian casualties. I have regretfully accepted the resignation of NDS chief, Mr. Stanikzai who had had success in other areas of his work.