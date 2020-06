Revelan supuesto audio de Michael Jackson antes de ser asesinado

Anonymous reveló un supuesto audio de Michael Jackson conversando con su abogado Dieter Wiesner que, al parecer, sucedió un día antes de morir.

“No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí”, dice el cantante.

“No entiendo a qué te refieres, háblame”, manifiesta el abogado.

“No puedo hablar sobre ello en el teléfono, no sé qué vaya a pasar. Pero yo siento, en mi alma… solo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, ellos pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas”, agrega el artista.

Lea en la W: Policías estadounidenses detienen a hombre negro sin imaginar que es agente del FBI

El abogado le pide que le dé más detalles, sin embargo, Michael Jackson finaliza la llamada pidiéndole que proteja a sus hijos, “No es el Gobierno, es más que el Gobierno. Pero yo no sé Dieter, no me importa. Ellos me pueden tomar, ni siquiera me importa mi vida. Yo solo quiero que mis niños estén bien. Mis ángeles. Yo quiero que ellos estén seguros”.

El audio se volvió viral después de haber sido publicado. Algunas personas manifiestan que esta conversación es falsa, mientras otros piensan que está relacionado con las acusaciones de Anonymous, las cuales atribuyen a Donald Trump haber ordenado la muerte de Jeffrey Epstein para ocultar una participación en una red de abuso sexual y tráfico de niños.

Le puede interesar: La amenaza que le hizo Anonymous a Estados Unidos por la muerte de George Floyd