Salaam, uno de los 5 condenados injustamente por famoso caso Central Park, habla en La W

Yusef Salaam, uno de los cinco hombres acusados y condenados injustamente por la violación de la deportista Trisha Meili, en 1989 en el Central Park, habló con La W, a propósito de la serie de Netflix: Así nos ven (When They See Us).

Yusef Salaam le aseguró a La W que esta serie ha sido muy bien hecha por Netflix, pero que sobre todo ha sido necesaria, necesaria para asegurarnos que no vuelva a ocurrir un caso como el de él y los otros cuatro adolescentes acusados junto a él.

Para él es imposible no volver a tener dolor después de ver la serie, así ya hayan pasado 30 años. Yusef da cuenta que ha tratado de seguir su vida y que la serie puede ayudar a que estos casos de juzgamiento no vuelvan a ocurrir.

Yousef cuenta que no ha tenido la oportunidad de hablar con Trisha Meili, la víctima de otra persona, que desafortunadamente parece que siguió creyendo que él y los otros cuatro adolescentes fueron los que la violaron, muy a pesar de la confesión del verdadero criminal y de las pruebas de ADN. Pero además, ocurrieron otros ataques por esa época donde se acusaron a otras personas sin pruebas pero nunca se hizo nada.

Yusef Salaam asegura que la fiscal Linda Fairstein del caso, quien fue parte del montaje, hoy es una persona millonaria a costa de escribir libros, incluso uno de ellos que tiene que ver con este cao. Pero, además, Salaam advierte que la otra fiscal Linda Sell, es hoy profesora en la Universidad de Columbia sin que nada le haya pasado.

La fiscal Farstein no tuvo ninguna responsabilidad financiera porque los fiscales tienen una inmunidad financiera; es por ello, que la ciudad de Nueva York tuvo que pagar la indemnización, pero lo que debió suceder, dice Yusef, es que cada uno de los responsables debía de pagar por lo que hicieron.

Yousef asegura que es una vergüenza que Donald Trump sea presidentes de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Trump pagó 85 mil dólares para que saliera un aviso en la primera página del New York Times, donde se pedía la pena de muerte de los cinco chicos acusados de un delito atroz que no cometieron.

Para Yousef la acusación y condena fue una equivocación de las autoridades, que además dejaron suelto al verdadero violador de Meili, criminal que asesinó a una mujer en embarazo. Yousef cree que la acusación y condena tuvo mucha presión por parte de los medios y de la ciudadanía quienes se aprovecharon de que eran cuatro afrodescendientes y un latino para reforzar argumentos de su supuesta participación.

Yousef dice que todavía tiene miedo, y mucho miedo porque tiene hijos, y teme que ellos puedan ser presas de montajes como al que le pasó a él. Pero que además las cárceles de los Estados Unidos están mayormente pobladas por hombres negros, que quizá han sido acusados solo por prejuicios.

Yousef dice que en su libro narra cómo él pudo estar tanto tiempo en la cárcel y soportarlo. Que lo hizo con meditación y tratando de siempre pensar que su mente era libre a pesar de que su cuerpo no. Recuerda que estando en la cárcel un hombre se le acercó y le dijo que él sabía que Yousef no había cometido esa violación porque no se comportaba como un criminal.

***

La noche del 19 de abril de 1989, una corredora de 28 años fue brutalmente atacada y violada en el Central Park de Nueva York. La encontraron inconsciente con el cráneo fracturado y con el 75% de su sangre se drenada en su cuerpo, dejándola en coma durante 12 días. Cuando se recuperó, no tenía memoria del asalto.

Las investigaciones iniciales de la policía se centraron rápidamente en un grupo de jóvenes afroamericanos y latinos que estaban bajo custodia policial por una serie de otros ataques perpetrados en el parque esa noche.

Cinco adolescentes, Yusef Salaam, Kevin Richardson, Antron McCray, Raymond Santana y Korey Wise - confesaron estar involucrados en los ataques. En ese momento, los acusados ​​tenían entre 14 y 16 años de edad. Las confesiones se presentaron como pruebas, aunque diferían en el tiempo, el lugar y las descripciones de los participantes de la violación. Un analista forense declaró que un cabello encontrado en la víctima era "similar" al cabello de Richardson "hasta un grado razonable de certeza científica".

Al año siguiente, los 5 adolescentes fueron condenados, en dos juicios separados, por cargos derivados del ataque. Yusef Salaam fue juzgado a los 14 años y condenado por violación y asalto. Fue sentenciado a cinco o diez años de los cuales cumplió 6 años y 8 meses.

Finalmente, la evidencia del crimen fue sometida a pruebas de ADN. El perfil de ADN obtenido de los espermatozoides coincidió con el perfil de Matías Reyes, asesino convicto y violador, quien admitió a principios del año 2002 que era culpable del ataque en Central Park. Mas tarde el 19 de diciembre de 2002, por recomendación del fiscal del distrito de Manhattan, se anularon las condenas de los cinco hombres. Yusef Salaam había servido casi siete años por un crimen que no cometió.

En la exoneración de los cinco hombres, la Ciudad de Nueva York acordó pagarles $ 41 millones, que fue de aproximadamente un millón por cada uno de los años que pasaron en prisión. Según la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, se esperaba que Salaam recibiera $ 7,125 millones de ese acuerdo.

