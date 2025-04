Sánchez subraya ante opositores que Guaidó debe liderar transición venezolana

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó este martes a miembros de la oposición venezolana que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, debe liderar el proceso de transición en ese país hacia unas elecciones libres y democráticas.



En Santo Domingo, y antes de iniciar su visita oficial a República Dominicana, Sánchez participó en la clausura del Consejo de la Internacional Socialista, con un discurso en el que envió el "aliento" de esta organización al pueblo venezolano y mandó también un mensaje al presidente Nicolás Maduro.

"Quien contrapone socialismo y libertad y responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y democracia no es socialista, es un tirano", dijo Sánchez.



Y añadió que "los venezolanos tienen que sentir el aliento de la Internacional socialista". "Su lucha por la democracia es la razón de ser de nuestros partidos políticos y por tanto, siempre estaremos con ellos", apostilló el secretario general del PSOE.



Pedro Sánchez también quiso extender el mismo mensaje a los nicaragüenses, a quienes envió la misma "fraternidad" y las esperanzas de democracia y libertad para Nicaragua.



El jefe del Gobierno español dijo estas palabras al inicio de su discurso en esta clausura de la Internacional Socialista y nada más reunirse con los opositores venezolanos presentes en esta cita: Carlos Valero, diputado nacional de la Asamblea por Un tiempo Nuevo, y Mauricio Poler y Paula di Mattia, miembros de Acción Democrática.



Según contó a los periodistas Carlos Valero, Pedro Sánchez dijo en esta reunión que Juan Guaidó "es el líder de la transición venezolana y será quien conduzca el proceso de elecciones y la transición" en ese país.



El dirigente de Un Tiempo Nuevo recalcó además que la oposición venezolana entiende el plazo de ocho días que Sánchez y otros líderes europeos han dado a Maduro antes de hacer efectivo el reconocimiento.



"España y Europa no reconocen a Nicolás Maduro, reconocen que debe hacer elecciones y que Guaidó y la Asamblea Nacional son los que están liderando el proceso de transición y que van a conducir a las elecciones. Lo demás son los tiempos políticos", señaló Valero.



También aseguró que Sánchez les ha garantizado les ha recordado que no reconocieron las últimas elecciones y que lo que hay en Venezuela es un "vacío de poder que debe ser llenado por la Asamblea Nacional que preside Guaidó".



Los opositores venezolanos han sentido, continuó, el apoyo y respeto del Gobierno español hacia la asamblea nacional y su defensa de que haya "una solución política con unas elecciones libres competitivas y justas".



Carlos Valero agradeció el apoyo que se está recibiendo desde España, y se mostró convencido de que buena parte de la solución a la crisis venezolana vendrá del apoyo europeo y español.



Expresó asimismo su deseo de que esta crisis se maneje en España como "una política de Estado multipartidista de apoyo a la causa venezolana" y que la agenda de los partidos "no divida el devenir cotidiano" en esta posición.