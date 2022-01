Sarkozy denuncia a la web que reveló el supuesto apoyo de Gadafi a su campaña

El presidente francés y candidato a la reelección, Nicolás Sarkozy, se ha querellado contra la página web Mediapart.fr, que este fin de semana informó de que en 2007 su campaña electoral contó con financiación del dictador libio Muamar el Gadafi, informaron hoy medios franceses.



La denuncia contra Mediapart incluye a su director, Edwy Plenel, y a los dos firmantes del artículo que aseguraba que la campaña de Sarkozy para las presidenciales de 2007 recibió apoyó económico libio, precisaron.



La Fiscalía de París abrió una investigación preliminar por "falsificación", "encubrimiento de falsificación" y "publicación de noticias falsas", agregaron los medios.



"Para barrer todos los hechos concordantes", muy documentados, "probados por nuestra investigación de diez meses", no basta con contestar su autenticidad, dijo Plenel en declaraciones a la emisora France Info.



"Haremos ampliamente la demostración" durante el proceso si llega a celebrarse, añadió el director de Mediapart.fr, quien subrayó que "todo hace creer" que el documento que publicaron "es auténtico", tanto su estilo, como su contenido, los testimonios de ciertos protagonistas y el principal intermediario que lo facilitó.



Sarkozy había anunciado esta mañana su intención de denunciar a esa web de investigación antes de la segunda ronda electoral, que tendrá lugar este domingo y en la que se enfrenta al líder socialista François Hollande, favorito en todas las encuestas.



Mediapart.fr divulgó este fin de semana un supuesto documento que probaría que el dictador libio Muamar el Gadafi financió en 2007 la campaña presidencial de Sarkozy con 50 millones de euros.



En una entrevista concedida al canal público France 2, el presidente candidato aseguró que dicho documento era "falso" y estimó que Mediapart no era un medio "creíble".



Según la web, el texto en cuestión, fechado en diciembre de 2006, procede de los archivos de los servicios secretos libios y fue sacado a la luz por ex altos cargos del régimen actualmente en la clandestinidad.



El supuesto documento revelaría un acuerdo del Gobierno de Gadafi para participar en la financiación de la campaña de Sarkozy, ya que el responsable de los servicios secretos libios del momento, Moussa Koussa, autoriza en él al director del gabinete de Gadafi, Bachir Saleh, a efectuar el pago.