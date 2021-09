Se registró un sismo de magnitud 6,9 en Ciudad de México

Un sismo de magnitud 6,9 se dejó sentir este martes y activó las alarmas en Ciudad de México, sin que hasta ahora se reporten víctimas o daños materiales.





El temblor se produjo a las 20.47 hora local (01.47 GMT), con origen a 14 kilómetros al sureste de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, de acuerdo con un reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional.

En declaraciones a Milenio TV, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que el sismo se "sintió muy fuerte" y la gente está "bastante alarmada".



Lea aquí: La Suprema Corte de México declara inconstitucional castigar el aborto



Pero indicó que por el momento no hay reportes "de gravedad" y pidió a la ciudadanía tener "cuidado" por las posibles réplicas.



Asimismo, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina notificó que no se espera la generación de un tsunami en la zona costera.



CIUDAD DE MÉXICO EN ALERTA



El terremoto activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, donde miles de personas salieron de casas y edificios como medida de seguridad y prevención, y donde en varios barrios se han producido cortes de electricidad.



"El secretario de Seguridad Ciudadana (Omar García Harfuch) está sobrevolando (la ciudad). Hasta el momento no se reportan daños graves. Seguimos informando", indicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en Twitter.



Le puede interesar: Impresionante demolición en simultáneo de 15 rascacielos en China



Posteriormente, García Harfuch informó que hay cortes de luz en algunos barrios de la ciudad y el servicio de metro funciona con normalidad y, por el momento, no hay reportes más relevantes.



El sismo de esta noche ocurrió en la misma fecha en la que hace cuatro años -el 7 de septiembre de 2017- se registró un terremoto de magnitud 8,2 el cual tuvo su epicentro en el Golfo de Tehuantepec y afectó principalmente los estados de Oaxaca y Chiapas, donde 98 personas perdieron la vida.