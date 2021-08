Seguiré haciendo mi trabajo sin importar quién tenga el poder: profesora afgana

Los talibanes recomendaron a las mujeres afganas que se queden en la casa, ya que los soldados no están entrenados para respetarlas.

Pashtana Durrani, activista afgana, profesora y directora de Learn, la ONG dedicada a escolarizar a niñas en Afganistán en zonas de conflicto, manifestó en La W que “seguiré con mi trabajo porque no importa quién este en el poder, entonces seguiré con lo que he venido haciendo”.

Indicó que “Afganistán estaba bajo una infraestructura islámica. Por supuesto hay retos y la situación se complicó un poco, peros seguiré con colegios clandestinos”.

Dijo que “hay decisiones que hay que tomar cuando la gente se enfrenta a una crisis en el terreno. Ahora me enfoco en hacer mi misión en Afganistán, en vez de enfocarme en la crisis política, ese es mi foco y hay solución para todo”.

Pashtana Durrani también señaló que “es cierto que los talibanes están buscando casa por casa, es cierto que hay venganza por parte de ellos, pero hay que esquivar eso porque es un riesgo que estoy dispuesta a tomar”.

Expresó que “no quiero adelantarme a lo que va a pasar, se ha dicho que se van a abrir los colegios, no me quiero enfocar en el pasado. Por supuesto que ahorita habrá educación primaria y espero que así sea con el resto de niveles”.

Por otro lado, explicó que se enfoca “en la educación de las niñas, utilizamos la tecnología digital para ofrecerles educación y más para las personas que están en zonas rurales”.